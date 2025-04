No Ponto: Midea Carrier, Café com Lojistas e Stok Center em Sarandi

> A Midea Carrier, maior fabricante de equipamentos de climatização da América Latina, expande também no varejo físico. A 11ª loja da marca foi aberta na semana passada em Canoas, com mudança do nome Totaline para o da indústria. Mais unidades vão desembarcar em Minas Gerais e Santa Catarina.

> O Sindilojas Porto Alegre terá na quarta-feira mais um Café com Lojistas, desta vez com o tema Inovação para Pequenas Empresas no Varejo, com foco em estratégias práticas e acessíveis para impulsionar negócios, com Thais Reali. A sessão vai das 8h30min às 10h30min, na Rua dos Andradas, 1.234, 9º andar, no Centro Histórico. Associado não paga. O ingresso para público em geral custa R$ 50,00.