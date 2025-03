Grife francesa de luxo Chanel vai abrir no Iguatemi Porto Alegre

Já tem tapume avisando: abre em breve. O shopping center gaúcho com mais marcas de luxo ou alto padrão vai ter reforço. A francesa icônica Chanel vai desembarcar na área onde já estão outras "famosas" que atendem consumidor de renda mais elevada no Iguatemi Porto Alegre. A grife vai estrear até julho, confirma a Chanel e a direção do Iguatemi.

Livraria da Travessa, do Rio de Janeiro, terá unidade até agosto ao lado da É a segunda operação de luxo que o complexo confirma para 2025. Além disso, outros movimentos ocorrem no complexo. A, do Rio de Janeiro, terá unidade até agosto ao lado da Zara, que está com ampliação física.

A coluna Minuto Varejo tinha noticiado a chegada de loja da Carolina Herrera (CH), que é da designer de moda venezuelana. A Chanel vai montar uma unidade do braço de perfumaria e cosméticos e maquiagem, chamada de Fragrance & Beauty. Outro segmento que a marca atua é de moda (fashion), com vestuário e acessórios.

há a vaga deixada por outra francesa, a Loius Vuitton (LV). No fim de 2024, o empreendimento teve a saída da LV, no acesso principal do shopping, depois de ter inaugurado o fluxo de marcas de alto padrão no Iguatemi, em 2018.

A Louis Vuitton deixou o espaço seguindo estratégia de redução da presença no Brasil e que também foca posicionamento em alguns shoppings de status mais focado ema alta renda, como alguns complexos em São Paulo. A loja do Iguatemi tinha clientela fiel e boa receita em vendas, apurou a coluna.