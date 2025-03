"O Brasil é foco para a Amazon globalmente", diz CEO brasileira

"O Brasil é foco da Amazon globalmente", assegurou a presidente da companhia norte-americana na operação brasileira, Juliana Sztrajtman, que assumiu a posição em janeiro. "O país está no foco de longo prazo, e a empresa tomou essa decisão olhando o potencial de clientes que podemos trazer", acrescentou Juliana, durante o Encontro das Mulheres da Amazon Brasil, na sede corporativa da gigante de e-commerce em São Paulo.

A coluna Minuto Varejo acompanhou o evento, que teve participação de executivas de linha de frente da companhia no País nas áreas mais relevantes, como marketplace, Prime Video, Alexa e AWS. A rodada serviu ainda para demarcar o engajamento da organização no tema da equidade de gênero e ações para empoderar profissionais e ampliar a presença das mulheres.

"A gente está com um investimento grande para levar um serviço ainda melhor aos clientes", avisou a CEO, citando expansão física em logística prevista para 2025. Hoje, a companhia tem 12 centros de distribuição (CDs). Outra meta é elevar o número de produtos à venda, que soma 150 milhões. "Parece muito, mas dá para ser mais. A gente quer crescer esse número", sinalizou a executiva.

Virgínia Pavin, diretora de Marketplace da Amazon Brasil, citou o apoio à jornada dos vendedores na plataforma. "O vendedor nada mais é do que um cliente para a gente. Sem ele, não existe o business de vender produtos dos vendedores no Marketplace", associou Virgínia, lembrando que o acompanhamento vai desde o registro e primeira venda.

O Prime Video vai apostar cada vez mais em conteúdos, filmes e transmissões. "Agora compramos os direitos do Brasileirão. Mas não é só transmissão. A gente tem narrador brasileiro. A ideia é conectar com o público do Brasil", avisou ⁠Louise Faleiros, diretora-geral do Prime Video Brasil.

Fernanda Spinardi, líder de Gestão de Soluções para Clientes na AWS, braço de soluções de tecnologia para o mercado, deu relevância ao uso de inteligência artificial (IA) e necessidade de educar os brasileiros para entenderem e aplicarem o recurso.

Ela citou três itens cruciais para explorar o potencial da IA generativa: dados, tecnologia e capital humano. "Esse último talvez seja hoje o maior desafio. Este ano vamos treinar dois milhões de pessoas em IA", projetou Fernanda.

Uso de IA conecta diretamente com os assistentes digitais. A marca lançou a versão Alexa+, que aplica IA generativa. Talita Taliberti, diretora-geral da área no Brasil, provocou as pessoas a usarem o recurso. "A próxima geração de assistentes digitais é realmente transformacional e vai ajudar as pessoas, especialmente as mulheres, que precisam gerenciar tantas frente", indicou Talita.

Na pauta ligada ao espaço feminino na corporação, Laura Santana, líder de Experiências Inclusivas e Tecnologia na Amazon para América Latina, informou que a Amazon ingressou no Movimento Mulher 360, que atua com equidade de gênero e oportunidades no ambiente corporativo.

"Esse é um grande compromisso que a Amazon realiza com mais de 110 empresas hoje no Brasil", ressaltou Laura.

A diretora jurídica da companhia, ⁠Josie Jardim, defendeu que as mulheres precisam se engajar mais e coletivamente: "Sou feminista mesmo, mas sou uma advogada boa para caramba. Juntem-se. Sozinha é muito difícil e é muito solitário".