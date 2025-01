Líder de varejo assume comando no Brasil após saída de Mazini

A Amazon tem novo comando no Brasil. Juliana Sztrajtman, que dirigia a divisão de varejo da companhia no mercado brasileiro, assumirá o posto de principal executiva da gigante de e-commerce no País, segundo comunicado emitido pela companhia nesta terça-feira (21).

Juliana sucede Daniel Mazini, que estava havia três anos na função. Ele estava desde 2009 na Amazon em diferentes posições, inclusive no exterior. Desde 2014, o executivo estava em funções ano Brasil.

A mudança também ocorre após um ano de crescimento do tráfego na plataforma. A Amazon é a terceira em visitas, atrás do Mercado Livre e Shopee. A companhia diz que bateu recordes de venda no Prime e na Black Friday em 2024.

Em novembro, a Conversion mostrou que a Amazon cresceu 13,2%, somando 230,7 milhões de visitas, maior salto em um mês entre as grandonas. A empresa tem 10 centros de distribuição (um deles no Rio Grande do Sul, que foi paralisado pela cheia de maio passado).

"Daniel Mazini está deixando a Amazon e Juliana Sztrajtman será a nova Country Manager da Amazon no Brasil. Agradecemos ao Mazini por todas as suas contribuições para a construção do nosso negócio e atendimento aos nossos clientes no Brasil", diz a nota da companhia. Juliana está há seis anos na empresa.

Mazini postou sobre a saída em seu perfil no Linkedin, antes da comunicação da empresa. O ex-CEO citou, na rede profissional, que estava saindo quando a companhia completava seis anos da expansão no Brasil:

"Por essas coincidências da vida também é o dia que me despeço pela segunda vez da Amazon, após 14 anos na empresa, sendo 12 deles investidos, junto com o time Brasil, nessa jornada de construção de um negócio incrível que é a Amazon.com.br”. Mazini disse que entrará em um período sabático.