Cafeteria icônica do Mercado Público abre em shopping de Porto Alegre

Praia de Belas Shopping, perto da orla de Porto Alegre, ganha nesta terça-feira (11) uma antiga inquilina, mas em novo lugar e que promete vir atração. A Café do Mercado se instalou onde foi por quase 20 anos o , perto da orla de Porto Alegre, ganha nesta terça-feira (11) uma, mas em novo lugar e que promete vir atração. Ase instalou onde foi por quase 20 anos o Press Café, que fechou em 2022 . A "nova"cafeteria estreia no coração do shopping, no primeiro piso, em frente à megaloja da Renner.

Para os novos ocupantes, a abertura marca "a nossa volta ao shopping onde estivemos em 2013”, diz um dos sócios e diretor da marca Clóvis Althaus Júnior. Além de suceder o Press Café, a Café do Mercado também acabou preenchendo a lacuna que a Starbucks deixou. Para os novos ocupantes, a abertura marca "a nossa volta ao shopping onde estivemos em 2013”, diz um dos sócios e diretor da marca Clóvis Althaus Júnior. Além de suceder o Press Café, a Café do Mercado também acabou preenchendo a lacuna que a Starbucks deixou.

A cafeteria norte-americana ia se instalar no mesmo local, mas, com a crise do antigo operador no Brasil, a unidade do Praia de Belas foi suspensa. A antiga franqueza master era a South Rock, que entrou com processos de recuperação judicial (RJ) das marcas que fazia gestão, entre elas a Starbucks, que hoje está com a mesma franqueada da Burger King.

Nova operação tem mesas e a Caféoteca, com produtos para preparo da bebida CAFÉ DO MERCADO/DIVULGAÇÃO/JC

A nova ocupante vem com credenciais que devem fazer a diferença. A Café do Mercado foi pioneira no Brasil em torrefação de categorias especiais de café, que hoje dominam o mercado que consome bebidas de maior seleção e, claro, consequentemente, qualidade.

Até agora, a marca estava apenas no Mercado Público, com três pontos, além da torneadora no Quarto Distrito, que foi inundada na enchente histórica de maio de 2024 e recuperada em meados do ano passado.



O ambiente que levou mais de três meses de obras, que despertaram a curiosidade de frequentadores, pois uma grande tenda branca escondia a futura operação em frente à megaloja da Renner, tem loja de produtos da marca, que ganhou o nome de Caféoteca.

“É o cantinho do café. Vai ter nossa coleção de cafés e métodos de preparo e nossa banca onde tudo começou. Cantinho do café, café, decoração, design…”, descreve Althaus Júnior, que encara o retorno como um desafio. O fluxo do shopping é o maior trunfo.

Cafeteria tem mesinhas e balcão com serviço de lanches a bebidas quentes e geladas CAFÉ DO MERCADO/DIVULGAÇÃO/JC

"É nossa aproximação com o consumidor final, fortalece a marca e toda nossa cadeia de clientes", resume po diretor da empresa.



O público vai poder comprar café para fazer em casa, equipamentos e outros itens, de cafeteiras a louças. Tudo em torno do café. Doze funcionários estão na operação. O espaço tem 12 lugares para sentar.

No cardápio, vão estar lanches, como os ciabatas com frios frescos e “cortados bem finos do Mercado Público”, conta o diretor da Café. Também estão no menu torradas com ovo e abacate e o sanduíche de miga (tipo primavera), “tradicionais na Argentina e no Uruguai, desenvolvido especificamente para a loja”, diz o diretor.

Pelo Praia de Belas, a nova ocupantes era muito aguardada. Cafeterias em shopping center viraram operações essenciais, pois oferecem espaço para as pessoas permanecerem mais tempo. O empreendimento, do grupo Iguatemi, tem outras marcas, distribuídas nos três pisos e em diferentes pontos.

“Estamos muito felizes em receber essa operação gastronômica tão esperada. O Café do Mercado chega para completar ainda mais nosso mix e ampliar o cardápio de opções, reforçando nosso pilar de proporcionar sempre excelência e qualidade em nossos serviços”, comenta Patrícia Sanhudo, gerente-geral do complexo, em nota enviada a pedido da coluna.