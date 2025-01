Lojas Lebes libera contratação de crediário pelo app

Uma das maiores varejistas de eletromóveis do Rio Grande do Sul adicionou mais funcionalidades no aplicativo (app) para permitir que os clientes abram crediário pela plataforma. Segundo a Lojas Lebes, o app passou por melhorias e vem com "design intuitivo e novas funcionalidades".

O aplicativo Lebes também vem agora com reconhecimento facial, para dar "mais segurança e agilidade nas operações", diz a rede, que atua no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

40% da receita do grupo, estimada em R$ 1,6 bilhão, vem das vendas e contratações financeiras via canais digitais. A varejista também entrou em operação logística, com Hojeestimada em R$ 1,6 bilhão, vem das vendas e contratações financeiras via canais digitais. A varejista também, com complexo em Guaíba, na Região Metropolitana

"Nosso objetivo é proporcionar uma jornada cada vez mais simples e conectada às necessidades do dia a dia dos nossos clientes”, comenta, em nota, Otelmo Drebes, presidente do grupo. A atualização também deixou "mais amigável e descomplicado" pagar parcelas, buscar crédito ou fazer compras pelo canal digital. Empréstimos pessoais já podiam ser feitos pela ferramenta.