Com nome em francês, supermercado Prix estreia na Zona Norte de Porto Alegre

Porto Alegre acaba de ganhar uma nova bandeira de supermercado de bairro. E vem com nome em francês, o Prix, que é preço, em português. A loja de estreia da marca já opera na Zona Norte da Capital e integra o projeto ProSuper, capitaneado pela rede Unisuper, com lojas de vizinhança e que entrou, no fim de 2024, no formato de atacarejo, após ter quase 10 lojas arrasadas pela enchente.

"Prix foi coincidência ser preço em francês. É um nome curto e fácil de ser lembrado", explica o diretor do Grupo Centauro, Marcos Kras Borges. O Centauro é dono da rede de postos de combustíveis Phoenix. A proximidade entre os nomes também influenciou na definição da nova bandeira, admite Borges. A loja, que fica na avenida Francisco Silveira Bitencourt, 1955, no bairro Sarandi, é a primeira do grupo no segmento.

O diretor conta que o Centauro tinha o projeto de entrar no ramo de autosserviço de alimentação antes da enchente, previsto para a área onde foi erguido o Prix, ao lado de um dos postos da rede. "Era de uma unidade mais gourmet, um mercadinho de bairro, mas não tínhamos experiência", conta. "A Unisuper, através do ProSuper, foi decisiva e melhorou muito o projeto, com diversas sugestões que tornaram a loja mais viável", associa Borges.

O supermercado tem 900 metros quadrados de área de vendas. O curioso é que são mais self-checkouts (quatro) do que os convencionais com operador (três). O número é considerável pelo tamanho da loja e frente a outras redes maiores que ainda estão acanhadas em oferecer a facilidade aos clientes na hora de pagar. A operação tem ainda vagas de estacionamento e 30 funcionários. O mix soma mais de 4,5 mil itens.

Borges (esq.) diz que a assessoria da Unisuper, comandando por Formenton, foi decisivo LUCAS RIVAS/DIVULGAÇÃO/JC

Borges diz que o investimento foi de R$ 7 milhões, entre construção e equipamentos. Sobre novas unidades do Prix no futuro, o diretor diz que tudo vai depender da performance do estreante. "Se superar nossas expectativas certamente podemos estudar novas unidades", adianta o executivo. Novas lojas podem ser implantadas entre a Capital e Região Metropolitana, onde o grupo já atua nos outros negócios.

A Unisuper divulgou o Prix como "primeira unidade conceito da bandeira ProSuper", que foi lançada no fim de 2023. A ideia é levar o know-how da Unisuper, com mais de 20 anos e que pertence a cinco famílias oriundas de pequenos mercados, para empreendedores com unidades de bairro. O nome não muda, mas o layout é padronizado e o mix é ajustado para ter resultados. Tecnologias de gestão são transferidas aos proprietários.

O novo supermercado foi o primeiro na retomada do projeto, cita o CEO da Unisuper, Sandro Formenton. Até agora, o ProSuper já tinha chegado a estabelecimentos em Alvorada, Nova Santa Rita e Osório.

rede teve nove das 13 unidades próprias inundadas. O maior número foi em Canoas, na Região Metropolitana. Duas lojas migraram para atacarejo e ficam nos bairros Mathias Velho (var ser aberta em março) e Rio Branco (já está funcionando). "Depois de um ano de grandes desafios e superação, estamos prontos para avançar com força total e fortalecer ainda mais os mercados de bairro", sinaliza o empresário. A rede é formada por mais oito supermercados licenciados da bandeira.

O Centauro surgiu em 1973, em Porto Alegre, e tem hoje oito postos de combustíveis na Região Metropolitana, sete lojas de conveniência, duas farmácias, três centros automotivos e cinco trocas de óleo. Também atua com construção civil e serviços urbanos. No front de varejo (combustíveis, farmácia e conveniência) são 150 empregados, quadro que chega a 2 mil com toda a operação.