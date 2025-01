NRF 2025 reforça loja física como "embaixadora da marca", diz Federação AGV

Os temas que foram destaque na NRF Retail's Big Show de 2025 são reforçados por diferentes frentes varejistas que acompanharam o megaevento em Nova York. A Federação AGV aponta que a loja física se consagrou como "embaixadora das marcas", diz Sérgio Galbinski, conselheiro da entidade e que acompanhou os três dias de conferências e da exposição no Javits Center, em Manhattan.

LEIA MAIS: Comitiva gaúcha aponta IA e loja física como destaques da NRF 2025

"Apareceram também novidades sobre liderança e visual merchandising, além da importância da loja física como embaixadora das marcas", comenta Galbinski, admitindo que Inteligência Artificial (IA) e as aplicações no varejo dominaram a cena.



"É claro que IA sempre vai aumentar a produtividade e lucratividade das empresas, mas o enfoque deve ser sempre votado para a humanização da relação com os colaboradores e, em especial, com os clientes", opinou o dirigente, à coluna.

Galbinski comentou ainda sobre os desafios para a absorção da tecnologia, principalmente entre as equipes. Esse aspecto foi abordado por executivos de grandes varejistas, que destacaram a necessidade de começar a usar os recursos.

"Pode ser usada desde já para tirar dúvidas de vendedores e no treinamento inicial, pois a rotatividade é muito alta e não é desejável deslocar os melhores vendedores para treinar novo", sugere o dirigente da Federação AGV.



A IA possibilita entender mais as necessidades dos clientes, "a partir das características e do histórico de consumo (consumidor) e comparar com outras perfis semelhantes. "Dessa forma, é possível oferecer e criar produtos e ofertas personalíssimas encantando o cliente", aposta Galbinski.

De Porto Alegre, o presidente da Federação AGV, Vilson Noer, acompanhou também a evolução do evento e o que entrou em cena, muito por percepções da comitiva gaúcha com CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Fecomércio-RS e Federação Varejista do RS. e que foram mostradas também na cobertura da coluna Minuto Varejo.

"Já sabíamos que seria IA em tudo! O sinal havia sido dado na edição de 2024 e este ano foi prática", observou Noer. "É bom ver lojas físicas em destaque e, como disse, a CEO da Tiffany: 'Precisa ter a faísca humana em loja'", pontuou o dirigente.