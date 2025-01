Entidades fazem balanço da NRF 2025

O que a comitiva gaúcha que faz a imersão no varejo de Nova York vai levar para casa após mais uma edição da NRF Retail's Big Show, que se encerrou nesta terça-feira, no mega palco do Javits Center, na ilha de Manhattan? Nova loja física ou melhor resolvida para atrair clientes e converter vendas? Inteligência Artificial (IA) que eleva a produtividade e precisa ser colocada na cesta de ferramentas urgentemente? A seguir as colaborações de Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS, CDL e Sindilojas Porto Alegre e Sebrae-RS, que lideram a viagem, com 55 participantes- que incluem pequenos empreendedores-, a maior da história de presença no evento. O grupo encerra hoje mais uma edição da imersão, e ontem ocorreram as últimas visitas técnicas a lojas em Nova York. A coluna mostra alguns exemplos nesta edição e mais detalhes nos próximos dias. Dois eventos pós-NRF já estão marcados: CDL-POA e SindilojasPOA fazem no dia 22 de janeiro, e Fecomércio-RS, em 18 de fevereiro.