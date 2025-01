No Ponto: Pós-NRF, Grupo Pereira, ICEC-RS, Inadimplência CDL-POA, taQi, Moinhos Shopping e Iguatemi

> A CDL Porto Alegre, com apoio do SindilojasPOA, promove o primeiro pós-NRF do Estado nesta quarta-feira, no Vista Pontal, no Pontal Shopping, em Porto Alegre, a partir das 18h30min. Inscrições pelo cdlpoa.com.br.

> O Grupo Pereira, dono do atacarejo Fort, com quatro lojas no Rio Grande do Sul, lança amanhã, no Instituto Caldeira, na Capital, o programa Grupo Pereira Startups (GPS), para impulsionar a inovação no setor. A ação abrange estados onde o grupo atua. "Novas lojas estão previstas no Estado e esta aproximação faz parte da visão estratégica da empresa em busca de tecnologia", disse, à coluna, o diretor de TI do grupo, Alfredo Lopes.

> O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho (ICEC-RS), da Fecomércio-RS, ficou em 105,2 pontos em dezembro, três pontos menos que novembro, quando subiu um ponto. Ante dezembro de 2023, a queda foi de 3,3 pontos. O dado de dezembro interrompeu a sequência de aumentos marginais, verificada desde agosto de 2024.

> Indicadores de Inadimplência de Pessoas Físicas e Jurídicas, calculados pela CDL-POA, apontam que as taxas de atraso de consumidores finais em dezembro voltaram ao pré-enchente de maio passado, ficando em 32,57% no Estado, e 33,33% em Porto Alegre, com altas frente a novembro. Entre as empresas, houve elevação no recorte estadual, chegando a 12,86%, e queda para 14,23% na Capital.

> A rede taQi, do grupo Herval, faz sua Liquida Total com descontos de até 70% nos pontos físicos e no e-commerce.

> O Moinhos Shopping ganhou duas novas marcas: Milky Moo, de milkshakes, e a Splash Boutique, de moda feminina e que já vestiu celebridades como Anitta e Gisele Bündchen.

> O Shopping Iguatemi terá o Megadiver, a partir de amanhã, com diversos brinquedos.