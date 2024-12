No Ponto: Comercial Zaffari, SindilojasPOA e o Natal 2024, Nuvemshop e Sebrae

> A Comercial Zaffari, de Passo Fundo, decidiu fechar o único supermercado em Porto Alegre e deve apostar na expansão do atacarejo Stok Center, que chegou a 36 filiais em 2024. O presidente da rede, Sergio Zaffari, já tinha adiantado à coluna que vai abrir de seis a sete lojas em 2025. Mais: , de Passo Fundo, decidiu fechar o único supermercado em Porto Alegre e deve apostar na expansão do atacarejo Stok Center, que chegou a 36 filiais em 2024. O presidente da rede, Sergio Zaffari, já tinha adiantado à coluna que vai abrir de seis a sete lojas em 2025. Mais: https://bit.ly/4iT4DbT

O setor Corporate da Foxter fez a negociação, que levou 10 meses, para a compra pelo Sebrae do imóvel de 14 andares, no bairro Moinhos de Vento, onde terá a futura sede. Pré-contrato foi assinado. Falta formalizar o negócio.

A Coca-Cola Femsa voltou a produzir o refrigerante mais famoso do mundo em escala comercial, na fábrica em Porto Alegre, arrasada pela enchente de maio, em 23 de dezembro.

Natal 2024:

(1) O Sindilojas Porto Alegre mostra que 45% dos comerciantes apontaram aumento nas vendas e 54% atingiram meta de faturamento. O tíquete médio ficou em R$ 218,00, acima da projeção da entidade, de valor abaixo de R$ 200,00. Além disso, quase 80% dos lojistas disseram que as vendas da Black Friday não afetaram o fluxo natalino. Promoções puxaram as vendas para 63,8% dos ouvidos na pesquisa da entidade. Mais: 90% dos pagamentos foram parcelados no cartão (81% em 2023) e 60% das vendas foram somente em lojas físicas. "Esse resultado reflete não apenas a confiança dos consumidores, mas também o empenho dos lojistas em oferecer produtos de qualidade e um atendimento diferenciado", observou o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, em nota.

(2) A Nuvemshop apontou que PMEs online do Rio Grande do Sul faturaram R$ 13,5 milhões, alta de 35% em comparação com o mesmo período de 2023. Foram vendidos 156 mil produtos, 27% mais, com tíquete médio de R$ 287,00 por pedido. Os segmentos que mais faturaram foram moda, seguido por saúde e beleza e alimentos e bebidas.