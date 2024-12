Natal em quatro shoppings: Gravataí, Passo Fundo, Pelotas e Pontal

Os quatro shopping centers no Rio Grande do Sul sob a mesma gestão no Rio Grande do Sul, o grupo AD, estão com campanhas para atrair clientes para as compras de Natal. São eles o Gravataí, Passo Fundo, Pelotas e Pontal Shopping. As ações vão de troca de notas por panetone e espumante e sorteio de carros, vinhos e vales-compras.

No Gravataí Shopping, compras a partir de R$ 250,00 concorrem a um carro elétrico BYD Dolphin Mini e gastos de R$ 500,00 ganham panetone ou chocotone Bauducco (um por CPF). A promoção vai até 31 de dezembro.



No Pelotas Shopping, compras a partir de R$ 250,00 concorrem a um Citroën Basalt, modelo Feel Turbo. Vale fazer a troca de notas por cupons até 31 de dezembro.

No Pontal Shopping, em Porto Alegre, as compras a partir de R$ 250,00 concorrem a cinco boxes Casa Perini Vintage e mais cinco vales-compra de R$ 5.000,00 cada, e gastos acima de R$ 450,00 valem um espumante Casa Perini (um por CPF). A promoção vai até 26 de dezembro.



No Passo Fundo Shopping, compras a partir de R$ 350,00 concorrem a carro Polo Rock in Rio e seis vales-compras de R$ 2.000,00 cada. A promoção vai até 5 de janeiro de 2025.