Restaurante japonês abre unidade no Pontal Shopping

O Pontal Shopping, o primeiro a abrir na orla do Guaíba, em Porto Alegre, terá reforço no cardápio de operações de gastronomia. Desta vez, é o japonês Daikô Sen que desembarca no complexo. É a terceira unidade da marca, que começou a trajetória há 12 anos como tele-entrega, no bairro Tristeza.

GeraçãoE, do Jornal do Comércio, noticiou que o restaurante havia aberto a , noticiou que o restaurante havia aberto a segunda operação , em setembro. Outro ponto fica no bairro Higienópolis.

O novo Daikô abre ao público na noite desta quarta-feira (4). A casa vai operar desde o fim da manhã até a noite diariamente. O investimento para montar o novo restaurante foi de R$ 3 milhões, segundo os empreendedores. São 351 metros quadrados, com capacidade para 100 clientes.



O chef Luca de Lima comanda a cozinha e atrativos, com a entrega “Espetacular em todos os sentidos”. Um dos trunfos da cozinha é "a fusão da comida japonesa e a brasa gaúcha", diz a marca, em nota.

A instalação tem o espaço Omakase, no qual os frequentadores são servidos diretamente pelo chef. "As criações são realizadas em conversa com o cliente. Um prato dificilmente será igual ao outro", promete a casa. O espaço atende até seis pessoas.

O Daikô Sen abrirá das 11h às 23h, com almoço, happy hour e jantar. De segunda à sexta-feira, terá menu executivo no almoço.