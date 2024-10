Pontal Shopping ganha marina e 18 novas operações até dezembro

O primeiro shopping center de frente para o Lago Guaíba, em Porto Alegre, vai ganhar mais atrações e reforçar a pegada de lazer e eventos. Uma marina está sendo implantada na área do orla em frente ao Pontal Shopping, ao lado do píer que avança no lago, antigo atracadouro de barcos, e abre em novembro. Além disso, o empreendimento terá mais 18 marcas no complexo de compras.

Os últimos reforços vieram com o centro de eventos do DoubleTree by Hilton e o hub de saúde do Hospital Moinhos de Vento, que envolveu R$ 40 milhões em quatro salas cirúrgicas e 10 leitos de recuperação.

Outra novidade será um restaurante no Parque da Orla, ligado ao grupo Manda Brasa, dono da marca 20Barra9, parrilla que tem uma mega unidade no terceiro piso do shopping, acima do Hard Rock Cafe, com terraço que é uma das atrações para quem quer aproveitar o visual, principalmente o por do sol do Guaíba.

Novidades do complexo foram apresentadas no centro de eventos do DoubleTree by Hilton JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC

A Marina Pontal, na área do parque público, terá capacidade inicial para 25 embarcações, mas poderá abrigar até 50, segundo os empreendedores. O aporte foi de R$ 2,5 milhões. Segundo o Pontal, a área náutica terá passeios de veleiro e lancha, escola de vela e estruturas para embarque e desembarque.

"Mais do que criar um novo ponto de lazer e esporte, queremos criar uma nova conscientização ambiental sobre a importância da natureza ao nosso redor", diz, em nota, Angelo Boff, diretor corporativo do complexo.

No Pontal Sunset, evento realizado esta semana no centro de eventos do hotel, a direção do complexo, que foi concebido e desenvolvido pela Melnick e SVB Par, informou que a ocupação do shopping alcançou 70% da área bruta locável (ABL).

Nas 18 novas operações que entram em funcionamento até o fim do ano, estão Daiko, Lá Martina, Nova Era, Big Festa, Aramis, El Guerreiro, Casa Lúdica, BSM, Meia Hora, De Rua, Vista Pontal, Píer Pontal, Alpine, Re Max, Banrisul, Polo Wear, Polo Woman e Wonder Farm.