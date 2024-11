Inter lidera 'Grenal de joias' de joalheria gaúcha

Colorados puxam a venda no "Gre-Nal das joias", que está em coleção de uma rede de joalheria gaúcha. Na collab (parcerias para coleções), que busca ampliar o alcance ou mesmo fisgar consumidores pela emoção, clientes torcedores do Inter respondem por 57% das vendas de pulseiras, colares e pingentes em ouro e prata, e gremistas por 43% nas lojas e no e-commerce da Safira.

"As pessoas querem carregar no peito e mostrar a sua paixão", diz a joalheria. Também embala a coleção a personalização e a percepção de que as torcedoras estão mais engajadas e querem mostrar a relação com os times.

"Faz muito sentido essa collab inovadora entre futebol e joalheria", diz a varejista, com uma trajetória de 70 anos e 10 lojas, sete delas em Porto Alegre e as outras em Canoas, Novo Hamburgo e Pelotas.

Mas tem escapulário masculino, que lidera a venda. A Safira também aposta em captar novos consumidores mais jovens. À coluna, a marca diz que novos itens podem vir na carona dos estreantes. "É um produto colecionável. Os clientes vão querer complementar", projeta.