Depois do 4º Distrito, ABF estreia no Centro: "Retomada pós-enchente"

Uma construtora que ergue um dos projetos mais aguardados no Quarto Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre, e programa projetos para o bairro Menino Deus, de frente para a orla, prepara-se para desembarcar no Centro Histórico da Capital.

LEIA MAIS: Projeto icônico para 4º Distrito ganha prêmio nacional de arquitetura

Mesmo que tudo pudesse indicar o inverso, pelo trauma pós-enchente, a ABF Developments terá edifício com 23 andares e 63 metros de altura, com área comercial no térreo, informa a empresa porto-alegrense. "Essa parte de Porto Alegre respira história e cultura. Queremos apoiar a retomada da economia pós-enchente e a revitalização de uma zona que é conhecida pelas opções de lazer"

projetado em R$ 140 milhões, segundo a ABF. Serão 340 unidades residenciais na rua Washington Luiz, número 70, em frente à praça Júlio Mesquita, com vantagens como a proximidade com o Cais Embarcadero, complexo que fica na área do Cais Mauá e terá O empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV), segundo a ABF. Serão 340 unidades residenciais na rua Washington Luiz, número 70, em frente à praça Júlio Mesquita, com vantagens como a proximidade com oe terá mais prazo para ficar no local, após renegociação com o governo estadual

contrato pulou de 2026 para 2031. A ABF pretende lançar o Cais Downtown Sunset (alusão ao por do sol na região) no espaço Multiverso, do Embarcadero, justamente no dia da reabertura da operação. Embarcadero reabre em 12 de novembro , com mudanças na mix de marcas. O. A ABF pretende lançar ono espaço Multiverso, do Embarcadero, justamente no dia da

Segundo a incorporadora, que também avança para concluir, em fim de 2025, o prédio no bairro Floresta, na rua Voluntários da Pátria, o 4D Complex, que terá um foodhall do grupo Press, o projeto no Centro aposta na demanda para moradia (própria ou aluguel) e investidores que buscam a renda de ocupantes eventuais, como turistas de passeio e negócios que passam pela cidade.

"Esse é o primeiro empreendimento da ABF no Centro Histórico. É um caminho similar ao que a ABF está fazendo no 4º Distrito, de investir em regiões importantes da cidade", comenta o CEO da empresa, Eduardo Fonseca, em nota.



A configuração do edifício prevê ainda infraestrutura de lazer no segundo piso e lofts e apartamentos a partir do terceiro nível. Seguindo a moda do rooftops, a estrutura está prevista para a cobertura, que terá ainda piscina. O prédio é mais voltado para o lado do Guaíba, para valorizar a vista.