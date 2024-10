Quais são as novidades e operações na volta do Cais Embarcadero

O complexo de varejo e lazer à beira do Guaíba, no Centro Histórico de Porto Alegre, que virou atração para moradores e visitantes, volta dia 12 de novembro, quase 40 operações entre lojas, restaurantes, cafés, fast-food e conveniência. Das 35 confirmadas pela direção do Cais Embarcadero, cinco são novas e cinco deixaram o cardápio. Também tem novidades em atrações e na estrutura.

LEIA MAIS: Cais Embarcadero marca dia da reabertura e garante concessão até 2031

O Cais Embarcadero fechou em 3 de maio e retornará ao dia dia da cidade mais de seis meses, após a maior enchente que já abateu a Capital, com mudança na composição. "Cinco marcas saíram e cinco entraram. Continuamos com ocupação total", diz a CEO do complexo, Fabiana Marcon.

Na "nova fase", não voltarão: Cacau Show, Gang, Sole Pizzeria, Monkey Jack e Z Café. E entram: Japesca Temakeria, Pizzaria Famiglia Facin, Tapas y Besos, Tawa Bar e Voa Park.

Na estrutura, tem mais melhorias e novas instalações: marina com três flutuantes, pet park, beach club com bancos e iluminação indireta para maior conforto dos usuários e pracinha revitalizada, com três ambientes distintos (grama sintética, areia e jatinhos d'água).

"Para fazer essa experiência sensorial mais completa para as crianças", destaca Fabiana: "São novidades bem bacanas para o consumidor".

A seguir a lista das marcas que voltam ao complexo e as estreantes:

BARES E RESTAURANTES TRAVESSA PÔR DO SOL:

20barra9

Isoj Nikkei Sushi Bar

Wills Bar

Famiglia Facin

Press do Cais



BARES E RESTAURANTES ALAMEDA GOURMET:

Ô Xiss

Just Cold

Guadalupe

Smashed Burger

Kioske do Pirata

Japesca Temakeria (NOVO)

Deu Crepe

BARES E RESTAURANTES DO PARQUE:

Anexo/9

Eat Kitchen

Mamma Mia

Fuga Bar

DW

Alegrow

Cachorro Bravo

Larapoc

Gran Churros Gourmet

Oca Pizza

Açaí Hub

Pizzaria Famiglia Facin (NOVO)

Tapas y Besos (NOVO)

Tawa Bar (NOVO)



OUTRAS OPERAÇÕES:

Lojas Pompeia

Black Entertainment

Empório Estância das Oliveiras

Souvenir do Cais

Chilli Beans

Multiverso

Arena Embarcadero

Laghetto Sports Resort

Voa Park (NOVO)

OPERAÇÕES QUE SAÍRAM:

Cacau Show

Gang

Monkey Jack



Sole Pizzeria



Z Café

Fonte: Direção do Cais Embarcadero