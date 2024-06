Projeto icônico para 4º Distrito ganha prêmio nacional de arquitetura

Um dos empreendimentos que unem moradia e comércio mais aguardados em Porto Alegre, pela localização, mix de atividades e principalmente visual, recebeu um importante prêmio de arquitetura.

O projeto arrematou a categoria Edifícios e Conjuntos Residenciais, informa a incorporadora, em nota para a coluna Minuto Varejo. Segundo a ABF, "a premiação reconhece os projetos que se distinguem pelo conforto, funcionalidade, inovação, sustentabilidade e integração com a cidade".

Painel com Paixão Côrtes foi pintado por Eduardo Kobra, para valorizar a antiga fábrica que terá mercado

O CEO da ABF, Eduardo Fonseca, informa que a construção do Complex House atingiu 40% da execução. O complexo vai ser finalizado no fim de 2025. "São 432 unidades residenciais e todas foram vendidas no lançamento em 2022", cita Fonseca.

Outra atração do empreendimento será um complexo gastronômico, liderado pelo Grupo Press, que deve ficar pronto em abril de 2025. As obras estão em andamento. Na parte antiga, também chama a atenção o grafite pintado pelo artista Eduardo Kobra, coma imagem de Paixão Côrtes. que inspirou a Estátua do Laçador.

O prêmio de arquitetura prevê repasse de R$ 17 mil ao Studio Ronaldo Rezende, cujos sócios-diretores são os arquitetos Ronaldo Rezende e o filho Raul. O valor será doado ao coletivo Recupera 4D, que está ajudando pequenos comerciantes do 4º Distrito. A região, inclusive onde fica o 4D Complex, foi atingido pela histórica inundação de maio.



O projeto, em execução na esquina das ruas Voluntários da Pátria e Almirante Tamandaré e que mantém, em parte da implantação, a antiga construção de uma fábrica de vidros - a região foi celeiro industrial de Porto Alegre -, une comércio, boulevard e edifício com pavimentos escalonados, com apartamentos e terraços com vista para o Lago Guaíba.

Raul (E) e o pai Ronaldo (C) exibiram a bandeira do Estado ao receber o prêmio em São Paulo. Fotos: Studio Ronaldo Rezende/Divulgação

No Saint-Gobain Asbea, são avaliados também projetos nas categorias Residências, Comercial, Serviços e Industrial, Arquitetura Corporativa e de Interiores e Institucional. "Foram 1440 propostas inscritas, e o 4D Complex House foi um dos 16 vencedores", destaca o incorporadora.

O arquiteto responsável pelo projeto e sócio-diretor do Studo Rezende, Raul Rezende, comenta, em nota à coluna, que as qualidades e impactos do 4D Complex para "uma área vulnerável em um espaço vibrante que combina arte, cultura, música, gastronomia e moradia":

"Com o 4D Complex House, estamos contribuindo com um movimento que vem ganhando cada vez mais força em Porto Alegre, a gentileza urbana nos empreendimentos imobiliários. Esse projeto mostra toda a potencialidade e as oportunidades do 4º Distrito”.