Entrevista

O Quarto Distrito pode experimentar a reconversão por que passaram áreas de Manhattan, em Nova York, como o bairro Chelsea, onde ficam o Chelsea Market, bigtechs e traçado do High Line, trilhos de trem revitalizados? A ABF Developments, que vai erguer o prédio mas alto da capital no 4º Distrito, aposta que sim. Confira o que diz o CEO da ABF, Eduardo Fonseca:

Minuto Varejo- Quanto a arte pode valorizar o empreendimento?

Eduardo Fonseca - O prédio do futuro Mercado Gastronômico by Press ganhou o grafite de Paixão Côrtes, pintado por Eduardo Kobra, que assina murais no Chelsea. Em NYC, o grafite valorizou elevou o valor de apartamentos de US$ 800 mil para US$ 2 milhões em 10 anos. Para os agentes imobiliários, os murais contribuíram em 15% para este crescimento.

A arte como agregadora de projetos imobiliários é recente no Brasil. No 4D Complex, no 4º Distrito, apostamos na arte urbana, com o mural do Kobra, que pintou Paixão Côrtes, e que vai valorizar o imóvel. Em Nova York, os preços até dobraram associando arte e revitalização do local.



MV - O que precisa melhorar na infra da região?

Fonseca - O High Line foi nossa referência para argumentar com a prefeitura da Capital para o projeto de revitalização da área do 4D. O boulevard que ligará a região até o Moinhos de Vento será uma contrapartida da obra e já foi aprovado. Recuperamos a fábrica de vidro de 100 anos e criaremos um mercado aos moldes do que existe em Madri, geridas pelo Grupo Press. Este trecho do empreendimento terá um conceito de rua acalmada, com o passeio nivelado com a rua, onde priorizamos os pedestres.

MV - Como atrair lojas para o 4º distrito, quanto o comércio será decisivo no futuro?

Fonseca - O interesse do comércio em regiões valorizadas e revitalizadas é algo natural. O Press começa a operar no começo de 2025. Na segunda fase do 4D Complex House, temos previsão de ter lojas. Serão segmentos de serviços para privilegiar os moradores, mas também abriremos para outros nichos de interesse na oportunidade. A segunda fase, que envolve as lojas, será lançada até o quarto trimestre de 2024.

