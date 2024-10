Dia das Crianças m Porto Alegre mesclou desempenho igual e queda frente a 2023

As vendas do Dia das Crianças de 2024 em Porto Alegre acabaram tendo cenários que combinaram proporções semelhantes entre quem teve o mesmo resultado do ano passado ou queda no desempenho. Uma fatia menor de varejistas conseguiu vender mais, segundo apuração do Sindilojas da Capital.

Entre os comerciantes ouvidos, 42% indicaram que mantiveram o fluxo de receita da campanha de 2023, 41% tiveram recuo e 17% dos entrevistados, em amostragem do Núcleo de Pesquisas da entidade, disseram que comercializam mais na data recente.

O tíquete médio foi de R$ 181,00, abaixo do que o SindilojasPOA havia projetado antes da data, com base na percepção das empresas. Para quem vendeu menos, enchentes, eleições, falta de dinheiro e concorrência do digital teriam afetado o fluxo para loja física, que movimentou mais de 50% das vendas.

A pesquisa indicou bonecas, tênis, perfume, fone de ouvido e camisetas como presentes mais buscados entre as categorias.

Quem atuou nos dois fronts (físico e on-line), o WhatsApp foi o canal mais usado para conversão, respondendo por 67,4% das vendas, com Pix em primeiro lugar, com 52,2%, na hora de pagar.

Detalhe que consagra o momento de compra, que costuma ficar na reta final da data promocional. Para 57% dos lojistas, os clientes compraram os presentes na véspera e 33% na semana antes do dia 12. Na hora do pagamento, modalidade de parcelado no cartão de crédito dominou entre 69% dos consumidores, débito, por 19%, e Pix em apenas 5% entre todas as vendas (físicas e digitais).

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, avariou, na nota, que "os resultados não tão animadores podem ser reflexos de uma análise mais criteriosa por parte dos consumidores". “A pretensão de comprar mais itens e de maiores valores foi alterada de última hora”, opina Piva.