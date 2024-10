Federação Varejista e CNDL doam móveis para empresas do 4º Distrito

Muitos negócios ainda têm dificuldade de retomar a operação em uma das regiões mais arrasadas de Porto Alegre nas cheias de maio. Varejos e outros tipos de empreendimentos ainda necessitam de apoio. Na nova fase do Reergue RS, iniciativa da Federação Varejista do RS, foram entregues quase 300 móveis para operações no Quarto Distrito da Capital, antiga zona industrial.

O mobiliário foi doado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O material é avaliado em R$ 1,2 milhão, segundo a federação. Foram entregues 270 balcões, obtidos em convênio com a Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs).

O Estado é um dos maiores polos moveleiros do Brasil. "A entrega foi realizada em parceria com a Associação dos Empresários do 4º Distrito Vítimas da Enchente", explica a entidade varejista.

A associação surgiu no pós-enchente e soma cerca de 1,5 mil participantes. A mobilização mais forte ocorreu para conseguir recursos e medidas dos governos nas três esferas para a recuperação dos negócios.

Segundo a federação, pelo menos 65 empreendedores indicaram que precisavam de mobiliário, diz a entidade. Além da doação, 750 unidades, entre frontes de caixa e balcões de atendimento, foram fabricadas a preço de custo pelas empresas do polo de mobiliário.

O Reergue RS já arrecadou cerca de R$ 1 milhão para auxiliar associados e comunidades gaúchas. O valor foi dobrado pelo Sicredi, totalizando R$ 2 milhões. Na primeira fase da ação, foram doados itens essenciais, como roupas, colchões e mantimentos para mais de 15 municípios.