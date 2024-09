De olho na Black Friday e Natal, Magalu abre mais de 200 vagas no RS

Black Friday quase aí - vai ser em 29 de novembro - e a demanda de fim de ano. A temporada de ouro do varejo ou de expectativas em alta para fechar o ano com melhor performance movimenta estruturas que atuam nas frentes física e digital. A Magazine Luiza está com vagas para trabalhar no CD no Rio Grande do Sul.

Alibaba, tem 220 postos. A contratação vai até começo de 2025, para atuar na demanda da Liquidação Fantástica, que mobiliza a rede da marca na largada do ano que vem. Em nota, a varejista Magalu, que fez uma assoiação recentes com a plataforma chinesa do Aliexpress , do, tem 220 postos. A, para atuar na demanda da Liquidação Fantástica, que mobiliza a rede da marca na largada do ano que vem.

No Sul, a oferta chega a 370 vagas, com posições em Santa Catarina e no Paraná, informa a varejista.