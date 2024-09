Dirigentes gaúchos reforçam desafios do varejo em todos os canais

O Rio Grande do Sul levou uma delegação recorde à Convenção Nacional do Comércio Lojista. Foi a terceira maior do evento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, de quinta-feira (19) a esse domingo (22). O Estado também foi reverenciado, em função dos impactos das cheias, na abertura da convenção na quinta-feira.

A Federação Varejista do RS fez um agradecimento público pela ajuda do Brasil.

"Tivemos uma primeira inundação (cheias) e uma segunda, de solidariedade", disse Ivonei Pioner, presidente da federação. Para os dirigentes, o evento reforçou temas da ordem do dia. "A ideia é levar mais tecnologia para avaliação de concessão de crédito para os lojistas", citou Pioner.

A entidade detém a operação do SPC Brasil, maior birô de análise do País. A atuação em múltiplos canais, tônica da edição, reforçou uma realidade: "Quem não tem uma boa atuação no digital fatalmente não terá um bom resultado no físico", atentou ainda Pioner.

Marcos Carbone, presidente da CDL de Bento Gonçalves, destacou que a atualização e formação para lidar com mais e mais dados e comportamento do cliente são essenciais. "As oportunidades de venda estão em todos os canais. O empreendedor que entender essa sinergia e se preparar terá mais diferencial competitivo, inclusive no comércio local", relacionou Carbone.

Ricardo Bartz, presidente da CDL Santa Cruz do Sul, lembrou que o ponto físico também está cada vez mais dinâmico. "A gente tem que estar o tempo todo em movimento para tentar entender as demandas dos clientes e permanecermos vivos", avisou Bartz, citando que oportunidades podem estar em nichos de mercado.

A presidente da CDL de Erechim, Débora Balbinotti Lunardi, comentou que a convenção mostrou "dores" que atingem do pequeno ao grande varejista.

"A nova linguagem é a da inteligência artificial (IA), que não tem volta. É como se fosse uma nova alfabetização. Temos de encontrar o formato para trazê-la para dentro do nosso negócio", sugeriu Débora, que conectou a IA também com demandas do dia a dia. A humanização e personalização, que tanto pauta o setor, não é só um "local bonito", mas "resolver o problema do cliente". "Temos de ser a solução para ele."