Rede de bairro abrirá perto do Carrefour: "Não ficaremos atrás nos preços"

"Sabe aquele lugar que o gerente conhece seus clientes pelo nome?", provoca o diretor de uma rede de supermercados de Porto Alegre, prestes a abrir a nona loja bem pertinho de uma das gigantes globais do setor.

O trunfo se chama personalização, e a bandeira que deve entrar em operação é a Pezzi, focada em bairros "mais centrais" da Zona Sul, entre Azenha, Glória, Cruzeiro, Santa Tereza, Cristal e Campo Novo. O vizinho será o Carrefour, com hipermercado e clube de compras (Sam's Club) no BarraShoppingSul.

O novo Pezzi está quase pronto em uma esquina, na avenida Capivari, 500, no Cristal, cerca de 800 metros do player global. O hipermercado passou de BIG para Carrefour, na revisão de operações após a aquisição dos ativos do antigo grupo BIG, em 2021.

"Vamos ser vizinhos sim", pontua o sócio-diretor Davi Pezzi, ao detalhar a nova operação à coluna Minuto Varejo.

"A concorrência é sempre benéfica para todos, mas acreditamos que estamos em perfis diferentes. Nossa proposta é de um atendimento personalizado", reforça o diretor. "Trabalhamos muito para o estreitamento dessa relação. Uma loja com fácil acesso é uma grande vantagem também", aposta o varejista:

"Confiamos no nosso poder de compra, não ficaremos atrás nos preços, sempre fomos conhecidos por termos grandes promoções e ações".

A inauguração deve ocorrer entre o fim de outubro e início de novembro, adianta Pezzi.

A unidade tem mil metros quadrados de "chão de loja" (área de venda), além de 60 vagas em estacionamento coberto e elevador. A bandeira está contratando para todos os setores que envolve um supermercado.

A loja segue o conceito que já veio com novo visual da filial que abriu no Campo Novo (Travessa Oswaldo de Deus e Silva, 175), em 2022. No começo de 2023, a oitava filial estreou na rua Oscar Pereira, no Glória. "Está sendo feita com um conceito moderno", promete o varejista, sobre a nova operação da rede.