 Praia de Belas Shopping: Arezzo reabre loja até o fim do mês, e Café do Mercado estreia em dezembro onde foi o Press Café.

 Cais Embarcadero: desfecho sobre proposta de prorrogação do contrato atual com o governo do Estado teve avanço e pode ter oficialização na semana que vem. Obras para reabertura no Cais Mauá estão aceleradas.

 Bob's abre em outubro na área de embarque do Aeroporto Salgado Filho já para a retomada de voos no terminal na Capital, marcada para dia 21 do mês que vem.

 Comercial Zaffari abriu as primeiras 40 vagas para o terceiro Stok Center em Caxias do Sul, que já está sendo erguido e abre em novembro.

 Americanas tem quase 50 postos de emprego abertos no Estado.