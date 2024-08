Expoagas da "superação" soma R$ 704,8 milhões em negócios

Uma das maiores feiras de supermercado do Brasil termina nesta quinta-feira (22) acima do que foi projetado de negócios, atestando o lema da edição em Porto Alegre: Expoagas da superação. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a receita entre os quase 500 expositores chegou a R$ 704,8 milhões.

O crescimento foi de 8% em relação ao ano passado, diz a Agas. Foram 63 mil visitantes em três dias de evento na sede da Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

Para a direção da associação, o resultado marca três meses após as enchentes históricas. Foi a 41ª Convenção Gaúcha de Supermercados.

"Os indicadores traduzem o espírito de união, retomada e superação que caracteriza esta edição do evento", diz a entidade, em nota de balanço. Os negócios foram celebrados entre compradores e expositores.



Entre os 496 expositores de produtos, equipamentos e serviços apresentam, foram cerca de 700 lançamentos. Foram 7,1 mil empresas participantes da feira, 77% varejistas. Os visitantes são oriundos de todos os estados brasileiros e de seis países.

"Além dos esforços históricos empreendidos pela Fiergs e pela Agas para a reconstrução, montagem e organização deste evento em período recorde, enfrentamos gargalos logísticos significativos, sobretudo com a impossibilidade de voos do aeroporto Salgado Filho. Felizmente, o Brasil está imbuído do espírito agregador que trouxemos neste evento, e varejistas de todo o Brasil vieram prestigiar a indústria gaúcha”, ressalta o presidente, na nota, Antônio Cesa Longo.

Entre os visitantes, 23% vieram à feira pela primeira vez, número similar ao das edições anteriores. "Isso mostra a renovação natural do varejo supermercadista, que emprega 151 mil pessoas no Estado e é porta de entrada para o primeiro emprego de muitas pessoas. O controle da rotatividade de pessoal é um gargalo do setor, mas saudamos a possibilidade de oferecermos as oportunidades da Expoagas 2024 a novos visitantes”, conclui Longo.

Em exemplos, Longo explicou porque o slogan foi confirmado. Lembrou que a questão de recursos, que ainda não são suficientes. "Tivemos aqui o ministro Paulo Pimenta e Eduardo Leite juntos e depois fizeram a reunião em Brasília. Foi efeito Agas?", provocou o dirigente.

Longo fez o alerta ainda da falta do transporte da Trensurb. "Isso . Até assuntos como ampliação do pavilhão para mais expositores passa a não ter relevância, avisou o dirigente. O tema sempre é recorrente, pois o espaço físico não aumenta e limita que mais empresas estarem em Porto Alegre.

"Temos de aprender a valorizar as coisas, pois tem muita empresa fechada ainda", alerta ele.