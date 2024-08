 Shopee: consumidores do Rio Grande do Sul se queixam de atraso nas entregas desde as cheias. O problema é relatado sobre a chegada no CD em Cachoeirinha. Cancelamentos e longa espera só aumentam.

 Comércio em boa fase: o presidente da CDL-POA, Irio Piva (foto), aponta três fatores para o "bom momento" do setor na largada do 2º semestre: "O frio prolongado, a reposição pós-cheias (quem fez doações) e auxílio de R$ 5,1 mil (dinheiro direto para o consumo)". Piva, porém, adverte que é preciso sustentar o "bom momento" no médio e longo prazo. "Muitos negócios não voltaram ainda. Em Porto Alegre, muitas empresas estão fechadas", atenta o dirigente da entidade, que completou 64 anos na sexta-feira.

 Índice de Atividade Econômica Stone Varejo: o comércio gaúcho teve o terceiro melhor desempenho em vendas em julho, com alta de 4,3%. No País, a queda foi de 1%, frente ao mesmo mês de 2023.

 A Fruki abriu mais de 60 vagas em Lajeado, Paverama, Canoas, Farroupilha, Osório e Santo Ângelo. Infos em vagasfruki.gupy.io.

 O Gelato Borelli, rede paulista, abrirá no BarraShoppingSul.