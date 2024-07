Rede de postos do RS avança no Litoral e se aproxima de 190 unidades

A rede de postos de combustíveis SIM, com sede em Flores da Cunha, na Sera Gaúcha, e considerada a maior de bandeira independente no País, amplia a atuação no Litoral Norte e chega perto de 190 unidades no total da operação.

A bandeira, do grupo Argenta, estreia nesta quinta-feira (4) posto em Xangri-Lá. Vai ser a 187ª unidade da rede e a primeira na cidade.

No Litoral Norte, a SIM está ainda em Terra de Areia, Três Cachoeiras, Torres e Rio Grande, na costa gaúcha, e Imbituba, Laguna e Itajaí, em Santa Catarina. Serão 11 filiais litorâneas com o reforço de Xangri-Lá.

A unidade fica no km 24, da RS-389 (Estrada do Mar), no sentido Litoral para Porto Alegre, informa o grupo, em nota. O estabelecimento envolveu investimento de R$ 7 milhões e abriu 17 empregos.



O foco, diz o gerente de marketing da rede, Gustavo Viegas Altreite, é tanto dar conta da demanda de moradores da região (incluindo aqueles que têm residências em outras cidades e têm ido com mais frequência ao Litoral) e de veranistas.

O posto tem área total de vendas de 690 metros quadrados (m²). A loja de conveniência ocupa 270 m². O varejo já segue novo conceito da SIM, lançado em 2023. A loja ganhou mais seções, com comidinhas, mercearia (incluindo frutas), cafés moídos na hora, congelados, sanduíches, saladas, cervejas e vinhos.