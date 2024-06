Marcas nacionais desembarcam em shoppings do RS

A Me.Linda, rede nacional de cosméticos e maquiagem, aterrissou no mercado gaúcho em abril. Já abriu no Iguatemi Porto Alegre e estreia sábado no BarraShoppingSul.

Na safra, estão marcas nacionais que ampliam a presença no Estado, áreas especializadas em gastronomia com 100% de ocupação e operações já confirmadas para o segundo semestre .

A coluna Minuto varejo busca acompanhar as novidades de lojas em shopping centers . No fechamento do primeiro semestre, marcas entram em cena, além de retirada de outras. É parte da reciclagem de posições nos malls, que ganharam mais força após as inundações.

Nomes nacionais na rede Bourbon, do Zaffari, e Gravataí Shopping

Nojá está funcionando a Anacapri , de calçados femininos e do portfólio Arezzo. É a terceira unidade da marca no Estado. Ainda vão abrir

, de malas e e acessórios,e terá mais unidades em operações do Bourbon , do Grupo Zaffari - Bourbon Country e Teresópolis, na Capital, e São Leopoldo e São Paulo.

Aramis e Arezzo no Praia de Belas

Hoje são 120 unidades no País. A unidade no Praia tem 70 metros quadrados e 10 funcionários e veio com novo layout de ponto. "Acreditamos muito em Porto Alegre. Os números expressivos no faturamento", diz Cesena.

O Praia de Belas Shopping, na Capital, já conta com nova marca de moda masculina, a Aramis , que abriu no segundo piso. Ao lado, em breve, volta à cena a Arezzo, que fechou em 2023. A Aramis só tinha unidade no Iguatemi. O gerente de expansão da rede, Felipe Cesena, diz que a nova operação "faz parte de robusto planejamento estratégico de expansão da marca".

Food hall ganha restaurante de culinária do Oriente Médio

Levante completa espaços do Food Hall Dado Bier, trazendo comidinhas do Oriente Médio FOOD HALL DADO BIER/DIVULGAÇÃO/JC

Tem restaurante novo em um do food hall em operação em Porto Alegre e situado em um dos shopping centers do Grupo Zaffari. O Levante, com culinária que passeia pela mesa do Oriente Médio, já está servindo suas comidinhas no Food Hall Dado Bier, no Bourbon Country, na Zona Norte da Capital.

Com isso, o complexo de gastronomia e convivência, com áreas para quem quer trabalhar no local e aberto em 2020, chega a 100% de ocupação dos espaços, informa o Food Hall. Os donos do Levante também comandam o Tangamandápio, de comida mexicana e que também está no portfólio do complexo. Vinícius Aguinsky, Felipe Codorniz e Felipe Jacques dirigem os dois empreendimentos.

O Levante é inspirado na culinária "das terras costeiras do Mediterrâneo Oriental, incluindo Turquia, Síria, Líbano, Jordânia e Israel", detalham os empreendedores, em nota. A ideia é proporcionar "uma autêntica experiência culinária do Oriente Médio". "A escolha do nome reflete a profunda conexão com a história e a tradição culinária dessa região, que também faz parte do Crescente Fértil, estendendo-se da Grécia ao Egito.

No cardápio, tem humus (pasta de grão de bico e tahine), shawarmas, kebabs, esfihas e sanduíches tradicionais feitos com pão laffa recheado com carne assada, verduras e molhos típicos da região.

A curadora gastronômica do Food Hall Dado Bier, Manoela Bertasso, destaca, em nota, que o Levante tem pratos "compartilháveis" que combinam com happy hour. "É uma culinária que promove o ritual da partilha, de forma descontraída", valoriza a curadora.

Além do Levante, estão no food hall Koa Coffee (cafeteria), Basic (hamburgueria), Mood (pizzaria), Le Moustache (grelhados e assados), Ohana (sushi e pokes), Tangamandápio (comida mexicana) e Bar do Food Hall (cervejas, drinks e vinhos).

O Bourbon Country fica na avenida Túlio de Rose, 80, na Zona Norte da Capital. O complexo de gastronomia abre de terça a quinta, das 9h às 22h30min, sexta, das 9h às 23h, sábado, das 10h às 23h e domingo, das 11h às 16h.