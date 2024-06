Shopping Total tem quase 30% mais de fluxo com "central de cidadania"

"Os shoppings já vêm se transformando, ampliando o mix e atratividades", avisa a gerente de Marketing e Comercial do Shopping Total, Sílvia Rachewsky, falando sobre o engajamento que virou regra no mall em meio aos impactos da inundação. Agora o Total recebe mais uma ação, que gera grande movimento e chama a atenção pelas filas em um dos estacionamentos cobertos. É a Central de Cidadania, que envolve Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), Registradores Civis das Pessoas Naturais de Porto Alegre e do RS e outros órgãos, com oferta de gratuita de serviços até domingo. No local, as pessoas que perderam seus documentos na enchente podem solicitar certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade, CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de CadÚnico. São prestados serviços também de perícia médica, orientação jurídica e benefícios sociais. O atendimento vai das 12h às 17h. Os documentos são gratuitos para quem se declarar atingido pela enchente. Em 3 de maio, o Total já havia criado um grande ponto de arrecadação no Largo Cultural, que somou mais de 3 mil toneladas e virou o "centro de distribuição (CD) solidário". Com a ação, o fluxo cresceu 28%. Sílvia faz questão de citar as parcerias da operação, que incluem Instituto Dunga, Instituto Cultural Floresta, Seleção do Bem, Defesa Civil e prefeitura.