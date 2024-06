"Sem clima", lojistas vendem menos no Dia dos Namorados em Porto Alegre

Faltou clima (no sentido literal da palavra mesmo) para o Dia dos Namorados de 2024. É o que indica levantamento do Sindilojas Porto Alegre com o setor. Quase a metade dos comércios ouvidos registrou queda nas vendas na temporada recente promocional, que, sem o impacto das inundações, seria a terceira melhor data do varejo. Fim de ano é a principal, e depois Dia das Mães, também afetado pelos eventos climáticos.

O período está tão "sem clima" que muitos shopping centers alargaram as campanhas de sorteios até o fim de junho, caso do Iguatemi Porto Alegre.

No balanço, com dados apurados até sexta-feira (14) pelo Núcleo de Pesquisa do SindilojasPOA, 22% dos estabelecimentos venderam o mesmo que no ano passado. Apenas 17% dos lojistas garantem que tiveram alta na comercialização.

Adivinha o que mais frustrou a venda? Enchente dominou 82,3% dos lojistas, seguido por falta de mercadoria (6,7%), receio dos consumidores de fazer gastos (4,4%) e falta do frio (2,2%).

Para 53% dos que tiveram mais êxito este ano, o motivo pode ter sido que as pessoas tiveram de buscar alternativas, pois os pontos onde comprariam foram afetados pelas cheias.

O tíquete médio ficou em R$ 296,00, acima dos R$ 245,00 do ano passado. Vestuário, cosméticos e maquiagens lideraram as vendas.

"A falta do frio também impacta nestes números", avalia Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA, em nota.

Na linha de frente, os varejos combinaram vendas online e físicas. No digital, WhatsApp foi o principal canal, com 45,8% das conversões, depois site (30,5%) e Instagram (22%). O Pix dominou na hora de pagar pelo item nos canais, com 59,3% da preferência, seguido por link de pagamento (45,8%).