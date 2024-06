Agibank abre vagas em lojas em mais de 20 cidades do RS

O gaúcho Agibank abriu cerca de 30 vagas em unidades gaúchas em mais de 20 localidades. São postos de auxiliar de vendas, atendimento, consultor, coordenador e supervisor de vendas.

As oportunidades são para Alegrete, Alvorada, Andradas, Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Campo Bom, Carazinho, Garibaldi, Guaíba, Nova Prata, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Portão, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santo Antônio da Patrulha, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Uruguaiana. O trabalho é presencial.

O diretor do Gente e Governança do Agibank, Lucas Aguiar, comenta, em nota, que a contratação segue "estratégia de expansão com foco no público de baixa renda".