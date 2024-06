Amazon ainda não reabriu CD no RS e retoma vendas

centro de distribuição (CD) da gigante Amazon no Rio Grande do Sul ainda não está funcionando. Em nota, a companhia esclarece que o CD "segue fechado por tempo indeterminado". A estrutura impactos das inundações e chuvas aos funcionários do complexo em Nova Santa Rita. daainda não está funcionando. Em nota, a companhia esclarece que o CD "segue fechado por tempo indeterminado". A estrutura foi paralisada no começo de maio . A situação seria efeito dosaos funcionários do complexo em Nova Santa Rita.

Está sendo retomada, diz a Amazon, a venda pela plataforma, "à medida que a rede logística e os vendedores parceiros têm recuperado suas capacidades produtivas".

A Amazon diz que os pedidos são enviados a partir de outros CDs no Brasil. "Em vista do cenário atual no Rio Grande do Sul (RS), as operações da Amazon Brasil no estado estão sendo gradualmente retomadas", esclarece a companhia norte-americana, em nota.

"Ainda assim, o cenário no Rio Grande do Sul requer atenção. Seguiremos analisando a situação da região constantemente e com cautela", destaca a gigante de e-commerce. Além disso, a empresa reforça, como já registrou em outras notas, que a "prioridade é garantir a segurança de nossos funcionários e funcionárias".