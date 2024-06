DC Shopping prepara "reconstrução" sem data ainda para reabrir

Situado em uma das regiões de Porto Alegre que mais sofreram com as inundações, o DC Shopping, precursor em suas origens dos malls de descontos, encara um desafio, diz a direção. Ainda sem data para reabrir, o complexo, que ganhou maior fluxo e novas operações justamente após a pandemia (Instituto Caldera e Mercado Paralelo), teve todas as áreas afetadas.

Desde 2021, estrearam o Mercado Paralelo e nova galeteria, com lotação quase total de espaços. O movimento também foi multiplicado em dias de semana, nos horários de operação do Caldeira.

"Após as águas ultrapassarem a marca de 2 metros de altura, afetando todas as lojas comerciais do complexo, estamos concentrando nossos esforços na recuperação e na garantia da segurança de nossos espaços", diz, em nota, a direção do DC.

Na retomada, antes de conseguir projetar a reabertura das unidades, o DC foca a limpeza das áreas comuns. "Essencial para restaurar a normalidade", diz a direção, projetando avançar depois para as lojas comerciais e higienização completa dos locais afetados. Uma das maiores influências do fluxo nos anos recentes é o Caldeira, o hub de inovação que mais vinha crescendo no Rio Grande do Sul. O Caldeira também foi fortemente atingido pelas cheias e também encara a reconstrução.

"Após avaliação estrutural, iniciaremos a reconstrução, até chegar liberar para uso", detalha o shopping, na nota.



"Compreendemos a importância de retornar à plena operação o mais rápido possível, contudo, devido à complexidade das ações necessárias, não é possível estipular uma data precisa", justifica a direção.