Prédio de galeteria que fechou na pandemia terá novo ocupante no DC Shopping

O prédio que teve um clássico das galeterias gaúchas que fechou na largada da pandemia terá novo ocupante. Isso mesmo. O sobrado branco que ganhou novos desenhos inspirados na natureza na via principal do DC Shopping, na Zona Norte e uma das áreas emergentes do Quarto Distrito de Porto Alegre, terá o mesmo tipo de cardápio, mas que promete serviço e estilo bem diferentes.

Saiu o Galeto Santa Maria em abril de 2020, após ser fundado e operado por mais de duas décadas pelos mesmos donos da tradicional Galeteria Vera Cruz, que fica na cidade que deu nome ao antigo restaurante no DC, e vai entrar em breve o Galeto do Mercado.

Galeto Santa Maria funcionou por mais de duas décadas no sobrado no passeio do DC. Foto: Silvio Williams/Arquivo/JC

A inauguração da nova galeteria já tem data: 20 de janeiro. O investimento previsto na reforma e transformação do local é de R$ 1 milhão.

"As obras do Galeto do Mercado já estão a todo vapor", avisam os futuros operadores, donos também da Usina de Massas, do Complex e do Pueblo Mexicanos. Estes dois últimos compõem o cardápio do Mercado Paralelo.

O serviço será a la carte, informa a superintendente do DC Shopping, Marise Mariano, em nota.

A casa terá capacidade para 200 pessoas. Marise adianta que o novo restaurante vai "ressignificar a forma tradicional de servir galeto", modernizando o jeito de fazer e servir galetos, um prato tradicional e cultural do Rio Grande do Sul, cita ela.

Detalhes de como será servido o prato principal dentro da nova proposta não são dados ainda.

Obras para adaptar os ambientes internos ao novo modelo de galeteria já começaram no prédio. Fotos: DC Shopping/Divulgação

"A galeteria sempre foi um ponto de referência do DC Shopping, lugar em que as famílias se reuniam aos domingos. Agora, iremos retomar a operação, mas com um formato gastronômico contemporâneo, ambiente convidativo e de experiências", dá a pista a superintendente.

A pintura que deu mais vida á fachada foi feita pela artista plástica Carolina Petersen.

O DC Shopping tem outro espaço desocupado onde foi uma churrascaria bem tradicional. A direção ainda busca ocupante.

O empreendimento, que completou 28 anos no fim de outubro, está fazendo a revitalização da área externa entre o centro comercial e o Instituto Caldeira, hub de inovação que reúne dezenas de empresas e áreas de aprendizado.

Imagem mostra como vão ficar áreas que ficam na área do shopping e na ligação até o hub de inovação

Serão investidos R$ 700 mil na intervenção, diz o DC. O projeto prevê criar maior integração entre pedestres e os espaços hoje do complexo comerciai e o hub.

As obras serão concluídas no primeiro semestre de 2023. Elementos como ferro, pedra e madeira serão usados na nova configuração.

"A intenção é que as lojas sejam uma extensão da rua e, ao mesmo tempo, acolham os pedestres com a abertura total dos vãos", diz Marise.