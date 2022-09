Nova Olaria Mall terá food hall e abrirá venda de imóveis em três torres

Centro comercial icônico no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, o Nova Olaria deve entrar em breve em obras , com duração de três anos, e dá a largada na fase de venda de imóveis de três torres que vão compor o complexo . Além disso, os empreendedores informaram que o centro comercial terá um food hall, espaço que une gastronomia e lazer e que passou a entrar nos novos projetos e operações já existentes de varejo.

"O Olaria vai se manter como patrimônio histórico no bairro e vem com uma operação com mais pegada, conceito e design, qualidade dos pequenos malls", valoriza Cristiano Caetano, CEO da Dallasanta, ao comentar sobre o "novo" Olaria.

O Nova Olaria Mall, nome na nova fase do complexo, uniu Dallasanta, empresa que é proprietária do ativo imobiliário (parte existente) e que fará a gestão do mall, e Cyrela Goldsztein, que tocará a obra de revitalização e erguerá três torres, uma de apartamentos e duas de unidades tipo studio.

Em nota, os empreendedores afirmaram que o grupo que criou o Mercado Paralelo, food hall que tem sua primeira operação no DC Shopping, desde fim de 2021, vai fazer a curadoria do futuro espaço. Algumas marcas já teriam indicado "interesse na nova operação do Mercado Paralelo no Nova Olaria Mall", diz a nota. Entre elas, estariam 20Barra9, Pueblo, Complex, Charlie Brownie, Balcone, 4Beer e Gelateria Gianluca Zaffari.

Com o fechamento para as obras, a livraria Bamboletras, que estava desde a abertura do Nova Olaria em 1995, mudou-se para outro ponto, em uma antiga igreja , na avenida Venâncio Aires. Dallasanta e Cyrela já indicaram que querem a livraria na retomada do complexo de bairro.

Topo de uma das torres da área a ser construída, terá piscina como um dos atrativos. Imagem: Hype Studio Arquitetura/Divulgação

"A abertura do espaço com todas as marcas está prevista para 2025", dizem os empreendedores, na nota. O cinema suspendeu o funcionamento em fim de agosto , para retornar no futuro. Os donos do antigo Guion Center venderam a operação para os criadores do Cine Grand Café.

O lançamento da venda dos imóveis será no dia 21, com plantão no local, na rua Lima e Silva, 736. São 360 studios, em duas torres (uma com 10 e outra com 16 andares), que terão com acesso pela rua Luís Afonso, 106, na lateral, após ficarem prontas, e mais 126 apartamentos na terceira torre, com acesso pelo mall.

Segundo a Cyrela, o valor geral de venda (VGV) das unidades residenciais é estimado em cerca de R$ 300 milhões. O investimento entre mall e as torres será de R$ 150 milhões, com geração de 1,5 empregos totais, entre diretos e indiretos.