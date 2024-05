Catarinense Havan abre 16ª loja no Rio Grande do Sul

Depois de quase dois anos e meio sem abrir novas lojas no Rio Grande do Sul, a catarinense Havan, comandada pelo empresário Luciano Hang, inaugura nova operação. Desta vez, a rede desembarca nas Missões. Será a segunda filial na região, onde já tem unidade em Ijuí, e 16ª da marca em solo gaúcho.

100 empregos diretos com a filial. A rede imprimiu um ritmo mais lento de obras, que começaram em 2022 , alegando conjuntura econômica desfavorável. Foram gerados

A operação fica em Santa Rosa. A loja abre no sábado (4). Outra Havan está sendo erguida em Bagé, na Campanha e próximo da Fronteira com o Uruguai, mas não há data de conclusão e nem previsão de abertura este ano, segundo apurou a coluna Minuto Varejo com a direção da varejista.

A rede de departamentos vende de vestuário a pneus, somando mais de 350 mil no mix. A réplica da Estátua da Liberdade, com 12 metros de altura, um clássico dos empreendimentos da Havan, faz parte da nova instalação.

Este ano mais três cidades foram confirmadas para ter unidades, mas todas em outros estados: Manaus (Amazonas), Francisco Beltrão (Paraná) e Joinville (Santa Catarina).

A megaloja fica no bairro Central, ao lado do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo. As duas marcas dividem áreas em outras cidades, como Porto Alegre e Capão da Canoa.

32ª da bandeira de atacarejo, desta vez em Venâncio Aires. Foi a segunda aberta este ano. Outras cinco está previstas para abrir até dezembro.



Em 2021, as últimas lojas da Havan a serem abertas foram as de Porto Alegre, na Zona Norte e ao lado do atacarejo da ComercialZaffari, Lajeado e Canela, na Serra . Obras de terraplenagem chegaram a ser começadas em Bagé, na Campanha, mas até agora sem definição de prazo de retomada. A rede de supermercado também abriu mais uma unidade, a, desta vez em Venâncio Aires. Foi a segunda aberta este ano.Em 2021, as últimas lojas da Havan a serem abertas foram as de. Obras de terraplenagem chegaram a ser começadas em, mas até agora sem definição de prazo de retomada.

2022, a rede não deu seguimento a novos projetos. Santa Rosa era para ter sido aberta em janeiro. Uma segunda megaloja em área na Zona Sul da Capital e em Canoas, ao lado do atacarejo Fort e do ParkShopping Canoas. Em. Santa Rosa era para ter sido aberta em janeiro. Uma segunda operação em Porto Alegre foi abortada na avenida Protásio Alves , que pertence ao grupo Dallasanta, devido à dimensão do terreno e a exigências da prefeitura na parte viária. Mas ainda mantém negociação com o Dallasanta para erguer

Em 2023, Hang freou a ampliação da rede no País. Uma das razões foi a troca no governo federal, com ingresso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do que é opositor público. O empresário apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ano passado também foi de baixo movimento de abertura de unidades por grandes redes. No Estado, o setor de atacarejos foi exceção, com forte expansão.

Também há terreno locado para instalação em Novo Hamburgo, próximo à BR-116. O projeto já está licenciado pela prefeitura e só depende da rede dar início à implantação.

A marca tem lojas também em Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Viamão.