Shopping de Porto Alegre não abre por falta de luz

Atualização às 17h30min de 21/03/2024 - O Shopping João Pessoa, próximo ao Centro de Porto Alegre, não abriu nesta quinta-feira (21) por falta de luz. O empreendimento na avenida João Pessoa funciona das 9h às 21h. Clientes que chegavam ao local, desde as primeiras horas da manhã, deparavam-se com as portas fechadas e o aviso de seguranças de que o complexo comercial só abriria com o retorno da energia.

"Não abrimos o empreendimento pela ausência de energia desde as 5h", explicou a gerente geral do shopping, Cristiane Bernardo. Segundo a executiva, cerca de 6 mil pessoas circulam, em média, pelo João Pessoa diariamente.

Apenas a filial da Lojas Renner, no térreo e com acesso externo pela calçada, conseguiu operar porque tem gerador próprio de energia para acionar, em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária CEEE-Equatorial, que foi o que ocorreu.

A Americanas também tem gerador, mas não funcionou, pois não tem porta separada e independente das entradas do empreendimento, informou Cristiane.

Até às 17h30min, não havia ainda perspectiva de retorno, que dependia da manutenção da rede pela concessionária. Os problemas foram causados pela queda de galhos de árvores na rede elétrica, segundo esclarecimento da CEEE-Equatorial para o shopping, repassou Cristiane, à coluna Minuto Varejo. A intenção, segunda ela, era de abrir, caso o restabelecimento da energia ocorresse até o horário normal de operação.