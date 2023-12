Shopping mais antigo do RS, João Pessoa voltará a ter supermercado

O shopping mais antigo do Rio Grande do Sul e quarto a surgir no Brasil está mudando de perfil? Ou fazendo uma aproximação com demandas que a vizinhança precisa, leia-se, mais serviços e itens de resolução do dia a dia?

A coluna Minuto Varejo conversou com a direção do Shopping João Pessoa, que completou, em 4 de dezembro, 53 anos. O empreendimento foi aberto em 1970.

Chamou a atenção recentemente que uma das esquinas do João Pessoa, a única que tinha operação externa, foi ocupada, após a saída da loja da rede O Dia, em 2020, e onde a bandeira Real e depois o Bird (quem lembra?) funcionaram no passado. As duas marcas de supermercado não existem mais. Depois disso, a área foi cedida para serviços de acesso público, como central de vacinação da Covid-19.

Agora a Panvel ocupa o ponto, transferindo posição que a rede tinha no segundo piso. O desafio agora é preencher mais áreas. A gerente geral do complexo, Cristiane Bernado, adianta que está quase fechado contrato para o shopping ter um pequeno mercado, ao lado da farmácia. Segundo ela, vai ser uma rede de bairro da Capital.

A marca vai montar minimercado e uma padaria em frente, no acesso pelo subsolo, que ganhou perfil de serviços, com chaveiro, lavanderia e revistaria. No segundo piso, o João Pessoa perdeu farmácia de manipulação, mas ganhou uma unidade do serviço de identificação, que gera fluxo.

Agora a busca é por mais marcas que possam completar o mix de compras. Uma das apostas ainda do mall são as feiras que ocorrem em alguns sábados, como a de produtos zero glúten, que tem participação de microempreendedores.