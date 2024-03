Grupo Andreazza compra supermercado da Piá na Serra

O movimento de aquisições no setor de supermercado, que deve ganhar força em 2024, teve mais um caso, desta vez na Serra Gaúcha. O maior grupo do setor na região, o caxiense Andreazza, acaba de arrematar a loja da Cooperativa Piá, que enfrenta crise e busca reestruturação, em Nova Petrópolis, polo de turismo na região.

O negócio foi oficializado nessa quinta-feira (7). O valor da transação não foi revelado.

Em nota, a Piá diz que os mais de 50 funcionários da unidade serão mantidos, conforme a negociação feita com a rede, quinta maior do Rio Grande do Sul, segundo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), com dados de 2022. O grupo caxiense faturou R$ 1,6 bilhão em 2022.

A Piá está se desfazendo de supermercados para focar na industrialização do leite e derivados, como requeijão, nata, iogurtes e doce de leite, além de doces de frutas. A cooperativa tem mais cinco lojas fechadas localizadas em Picada Café, Morro Reuter, Santa Maria do Herval e Feliz.

A cooperativa diz que a operação propicia geração de fluxo de caixa, "que auxiliará no cumprimento das obrigações já assumidas, em especial com os trabalhadores desligados".

Segundo a cooperativa, "os associados continuarão usufruindo de descontos e benefícios exclusivos" na loja.



“Já possuíamos uma relação muito consolidada com a rede Andreazza, pois ela é uma das maiores clientes da Piá", comentou o presidente da Cooperativa Piá, Jorge Dinnebier, em nota.



O diretor do Andreazza, Jaime Andreazza, informou, na nota, que consumidores locais terão "uma nova loja, espaçosa e moderna. O grupo comprou o ativo, com terreno de quase 6 mil metros quadrados e prédio com 7,2 mil metros quadrados.

O Andreazza tem 47 lojas, sete delas do atacarejo Vantajão. A rede estava até agra em Caxias do Sul, Flores da Cunha, Farroupilha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Vale Real, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Vacaria, Marau, Montenegro e Porto Alegre, onde abriu um atacarejo em 2023

A operação de compra foi feita pelos escritórios Debora De Boni Firma, pelo Andreazza, e Kelly Comin Advogados, pela Piá.