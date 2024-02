FBV terá mais de 120 palestrantes e atrações exclusivas para varejo do Brasil

A contagem regressiva para a 11ª Feira Brasileira do Varejo (FBV) já começou. O evento, que será de 22 a 24 de maio no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), em Porto Alegre, vai focar em temas que vão de inteligência artificial (IA) - destaque na NRF Retail's Big Show, em Nova York, em janeiro -, novas gerações de consumidores, time de loja, estratégias para elevar a eficiência dos negócios e muita informação prática e exemplos para orientar empreendedores.

A projeção é de atrair público de mais de 10 mil pessoas na nova edição.

"IA será um dos temas em alta, além de venda e marketing, gestão e comunicação. Tudo o que o lojista precisa vai estar presente no evento. Vai ter muito conhecimento e inovação", adiantou o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva.

"Esperamos que quem for à 11ª edição saia muito melhor do que entrou. Pela qualidade dos palestrantes e dos temas que serão abordados, tenho certeza que as pessoas vão sair melhores", arrematou Piva.

FBV de 2024 ocorre em meio a uma conjuntura de expectativa de um ano com vendas melhores e reversão da má-fase de áreas como vestuário, muito atrelado à moda, que de um ano com vendas melhores e reversão da má-fase de áreas como vestuário, muito atrelado à moda, que fechou 2023 com queda em vendas no Estado , pelos dados do Instituto Geral de Geografia e Estatística (IBGE). Também o nível de inadimplência, que voltou a subir na largada do ano , e crédito ainda com alto custo são itens que desafiam o setor.

A conexão do evento gaúcho com a NRF, nos Estados Unidos, organizada pela Federação Nacional do Varejo no país, ocorre principalmente na similaridade de temas e na busca por inovação. O apelido de "NRF Brasileira" que os organizadores vêm adotando tem muita relação com o perfil de quem participa e, claro, com o tema:

"A feira daqui lembra a NRF por ser também um ponto de encontro dos profissionais e das empresas que atuam no varejo para pensar o futuro do setor nos próximos meses. A diferença é que aqui (Feira Brasileira do Varejo) está mais adaptada ao contexto dos negócios locais", definiu o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa.

"Tudo o que o lojista precisa vai estar presente no evento. Vai ter muito conhecimento e inovação", diz Piva. Foto: Evandro Oliveira/JC

"Todo mundo tem de ir (à Fiergs), se concentrar, anotar e tirar insights e implementar melhorias no seu negócio", motivou Zortéa.

O primeiro vice-presidente da Fecomércio-RS, Joel Dadda, lembrou que a entidade tem o maior estande no evento, com mais 230 metros quadrados, com as operações de Sesc e Senac, e que o evento tema mesma relevância que outros do setor que muitas empresas vão conferir no exterior.

"Esta feira é fundamental e traz para Porto Alegre todo o contexto da inovação do varejo brasileiro", valorizou Dadda.

A feira, que terá mais de 120 palestrantes, com nomes ligados a grandes marcas como Latam, Mac, Nubank, Petz, Reserva e Renner, além do maior medalhista paraolímpico do Brasil, Daniel Dias. A compra de ingressos para os três dias já foi aberta. Interessados devem verificar no site do sindilojaspoa.com as opções de passaporte, com acesso às atividades e ao congresso da FBV.

Um dia antes da feira vai ter o Varejo Experience, com rolê por lojas em imersão para colher novidades. O Experience segue o que já ocorre em Nova York, quando a comitiva gaúcha, com Sebrae-RS e entidades do varejo, entre elas Fecomércio-RS, SindilojasPOA e CDL Porto Alegre, visita negócios do setor em busca de insights e inspirações para trazer na volta ao Rio Grande do Sul.

O Minuto Varejo faz a cobertura do roteiro da comitiva e da NRF, um dos maiores palcos de inovação e tendência do setor no mundo.

Quatro áreas vão concentrar painéis diários com temas para dar conta das demandas diárias dos varejistas, avisa a organização. Serão os palcos Business, MKT e Vendas, Mão na massa e Pequenos gigantes.

"Serão conteúdos exclusivos, definidos em curadorias. No palco Business, vamos mostrar o que grandes empresas estão fazendo e que podem ser levadas aos pequenos negócios", citou Diana Lienert, gerente de marketing do SindilojasPOA.