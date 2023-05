Lojistas buscam inspiração pré-FBV em Porto Alegre

Da floricultura com 136 anos, do mercadinho que virou sensação no bairro tradicional, do foco em saúde e casa da comida feita com verdade, ao digital que foi para o físico e da marca global que etsá de olho na vizinhança. A lista de exemplos para inspiraram varejistas e empresas que atuam com serviços para o comécio foi diversa no Varejo Experience, rodada de visitas a estabelecimentos em Porto Alegre que foi nesta terça-feira (23) e antecede a 10ª Feira Brasileira do Varejo (FVB), que começa nesta quarta-feira (24) e vai até sexta-feira (26) no Centro de Eventos da Fiergs, na Capital. O tour é uma parceria com o Sebrae-RS. O roteiro deste ano passou pela Floricultura Winge, na Zona Sul, com mais de cem anos de história. "O desafio é não estragar o que os nossos antecepassados criaram", disse Walter Winge, ao mostrar os segredos de manter a operação. Um deles é também entender que os clientes hoje buscam plantas menores para a vida em apartamento. O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, comentou que os últimos preprativos para a FBV serão finalizados na manhã desta quarta-feira, para a largada do evento às 13h. A abertura oficial ocorre no começo da noite. Sobre o Varejo Experience, Piva destacou a oportunidade de interagir com os negócios e captar inovações.

Na Amaro, o grupo com 15 integrantes conheceu mais da estratégia da rede que nasceu no digita. O gerente da guide shop do BarraShoppingSul, Victor Vichara, citou que hoje a venda física responde pela metada do fluxo. A lojista Gisele Gomes, com loja que também surgiu no online primeiro, identificou a mentoria de moda como exemplo da Amaro a ser seguido. No Eat Kitchen, no Cais Embarcardero, a cofundadora Melina Ventre, destacou que eventos personalizados e ouvir o cliente mostram cada vez mais força. Na Decathlon, a aposta é em espaços para testes e buscar equipes que sejam identificadas com esportes. Na Wellness Shop, da rede Elevato, o modelo de venda direto da fábrica com ambiente com demonstração de linhas de banheiras, como Jacuzzi, ganha cada vez mais mercado. A parad final foi no Espaço Brasco, no bairro Bom Fim, que aposta em ser a sala de estar da vizinhança e ainda com trabalho forte com marcas locais. "Estamos levando muitas ideias para Frederico Westphalen, da experiência à unificação dos canais", diz o casal Jennifer Schulzde e Elvis Picolotto, dono da Berenice Criativa.