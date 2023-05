FBV 2023 foca soluções em meio a momento difícil do varejo

Porto Alegre vai ser a capital do varejo nacional esta semana. A 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV) entrará em cena no Centro de Eventos da Fiergs justamente em um momento de estresse no setor, com médias e grandes varejistas em crise, algumas em recuperação judicial e fechando lojas e revendo operações.

Prato cheio para o evento que vai de quarta-feira a sexta-feira no complexo na Zona Norte, projeta a direção do Sindilojas Porto Alegre, que comanda a iniciativa. "Vamos fazer entregas possíveis de serem usadas no dia a dia, logo após a FBV. Nada mega, mas prático e simples", projeta o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva. "A palavra vai ser praticidade", acrescenta Piva, que aponta uma pegada inédita em relação a edições anteriores.

A organização buscou curadoria externa para montar o rol de palestrantes este ano. E não só isso: "O grande diferencial será o conteúdo. Fizemos um trabalho com cada palestrante para que apresentem coisas com utilidade", explica o dirigente. Piva avisa que quem se inscreveu não vai se arrepender do que vai encontrar e motiva mais pessoas a não perderem a edição.

"A feira é uma oportunidade na atual conjuntura do varejo", associa. A lista de conferencistas também nunca foi tão farta. Mais de 70 nomes estavam confirmados até a última sexta-feira para subir aos oito palcos da programação de três dias. Em 2022, foram 15.

Diversidade em peefil e atuação, entre executivos, lideranças, profissionais emergentes e varejistas, com alcance nacional e regional. Pode não ter atração de fora do Brasil, mas marcas do exterior com presença no Brasil terão represantantes, como Leroy Merlin e Nívea.

Também estarão nomes como Luís Justo, CEO do Rock in Rio, Fabio Faccio, CEO da Renner, Ralf Germer, CEO da PagBrasil, e nomes do varejo gaúcho, como os empresários Carmen Ferrão (Gang e Pompéia), Otelmo Drebes (Lebes) e Julio Mottin Neto (Panvel).

A expectativa é atrair mais de 10 mil pessoas, ante as 6,3 mil no ano passado.

Na área de exposição, serão mais de cem empresas, entre operações do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, muitas delas referência em soluções para o varejo.