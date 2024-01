Paquetá fecha lojas em Porto Alegre e Gramado após desacerto com pontos

Duas filiais da Paquetá Calçados fecharam na virada de 2023 para 2024 no Rio Grande do Sul. A rede, vendida em 2023 para uma varejista paulista, em meio à recuperação judicial do grupo calçadista gaúcho, perdeu pontos bem localizados em Porto Alegre e Gramado. A Oscar Calçados, nova dona, disse, em nota, que não houve acordo comercial para manter as unidades nos endereços.

A Oscar disse ainda que busca imóveis para reabrir as operações nas mesmas regiões. Uma delas fechou no Centro de Porto Alegre, na entrada do Rua da Praia Shopping, na rua dos Andradas. A segunda filial a encerrar a atividade ficava em Gramado, em uma das esquinas mais valorizadas, na Rua Cobertura com avenida Borges de Medeiros, coração da cidade turística. Era a única loja da marca em Gramado.

O grupo proprietário adiantou "que não há intenção de encerrar atividades de outras lojas". Com as duas baixas, a rede passa a ter 60 pontos, 50 deles no Rio Grande do Sul e 10 em Santa Catarina, das bandeiras Paquetá, Paquetá Calçados e Gaston.

No começo do ano passado e em 2022, chegaram a ser fechadas unidades, entre elas posições em shopping center na Capital, mas ainda na gestão da antiga dona. A Oscar entrou em maio, após acordo que garantiu reposição de produtos e pagamento de salários os funcionários.

O gerente geral do Rua da Praia, Alexandre Anger, confirma que não houve acerto comercial para renovar o contrato com a ocupante. A loja fechou no dia 31 de dezembro. "Já tem outra operação em negociação. Por enquanto, posso compartilhar somente essas informações para não prejudicar a negociação em andamento", respondeu Anger, à coluna Minuto Varejo.

O shopping está, desde o começo do ano passado, sob nova direção, com a Ponto Pronto, mesma que administra a Galeria Chaves, também no Centro Histórico. A gestão que entrou busca reocupar áreas ociosas e ainda atender a demandas de mix da vizinhança, que pode incluir revisar atuais contratos. Anger não comentou que tipo de varejo pode se instalar onde era a calçadista, que tem em frente o McDonald's, que passou por reforma recente.