Concessionária de carro de luxo reabre em antigo endereço em Porto Alegre

Depois de fechar a operação em uma das principais avenidas em região de classe média alta de Porto Alegre, revendedora de carros de luxo volta ao antigo endereço e com duas novas marcas de veículos. A gaúcha Savarauto reestreou esta semana na avenida Nilo Peçanha, mas agora com modelos Jeep Ram em loja exclusiva para adeptos das camionetes SUV, segmento que cresceu em anos recentes.

LEIA MAIS: Savarauto Mercedes troca loja da Nilo por nova perto do aeroporto Salgado Filho

A operação ficou maior, com 6,4 mil metros quadrados, segundo nota da concessionária, que investiu R$ 3,5 milhões para montar a loja de volta à região. Em nota, o grupo Savar, que é dono das revendas, informa que pretende abrir mais duas novas lojas multimarcas no Rio Grande do Sul até 2025.

Em maio de 2023, a Saravauto Mercedes-Benz foi transferida para a Zona Norte, com aporte de R$ 5 milhões, ocupando área na rua Edu Chaves, 223, no bairro São João. A Edu Chaves e vizinhança é reduto de concessionárias de marcas de luxo, com mais aportes de concorrentes, como Audi, da empresa Top Car

"A mudança acompanha a expansão do Savar que, em 2023, abriu três novas operações", diz a empresa, em nota. Além da unidade na Edu Chaves, teve ainda duas novas lojas - uma de seminovos na Capital, inaugurada no primeiro semestre, e outra de Jeep e RAM aberta em novembro em Novo Hamburgo.

Segundo o gerente geral de vendas da Savarauto Jeep Ram, Cesar Palermo, os investimentos nas operações atendem à expansão de vendas da marca. Além disso, as lojas da Toyota, também do grupo, estão sendo reformadas. Caxias do Sul terá uma instalação maior da Jeep Ram ainda neste mês, dobrado a capacidade do showroom de modelos.