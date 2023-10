Audi inaugura em Porto Alegre uma das maiores lojas no Brasil

Uma nova concessionária da marca alemã de automóveis de luxo Audi abre esta semana em Porto Alegre. Será uma das maiores unidades do País em fachada (55 metros de extensão) e showroom, informa a marca, em nota. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a Audi, que faz parte do portfólio da Top Car, que é o representante oficial da marca e que hoje é controlado pelo grupo japonês Sojitz, após a aquisição do capital que faltava na operação no Rio Grande do Sul, em maio deste ano.

A nova unidade, localizada na avenida Ceará, substitui a antiga, na avenida Sertório, teve aporte de R$ 12 milhões, com área total de 6 mil metros quadrados, sedno 3 mil metros quadrados construídos. O setor onde ficam os modelos soma mais de 1,7 mil metros quadrados, e oficina e estoque, 1 mil metros quadrados. Foram instaladas quatro estações de recarga, uma delas ultrarrápida de 150 kWh, e espaços de experiência integarando áreas de venda e pós-vendas.

"A cidade de Porto Alegre desempenha um papel fundamental na nossa estratégia nacional e a nova Audi Center demonstra todo o potencial de vendas da região", afirma Diego Borghi, diretor de vendas da Audi do Brasil. "A marca Audi tem desempenhado um papel fundamental no cenário automotivo do Sul", ressalta Roberto Carvalho, vice-presidente executivo Audi Top Car/Sojitz.



A característica do Audi Center é a integração das áreas e foco em experiência, com realce da arquitetura, projeto de iluminação, texturas e revestimentos, que aportam sofisticação, reforçada pelonuso de recursos tecnológicos. "Cores quentes e peças em madeira se mesclam com tonalidades neutras e espaços minimalistas, tornando o ambiente contemporâneo e inovador", conceitua a Top Car, em nota. "O local aposta no conceito de galeria de arte."

A unidade também agregou loja com produtos exclusivos da grife, entre roupas e acessórios, que fazem parte da Audi Collection, "com design, inovação, legado e esportividade da marca".

A segunda operação da Top Car Audi fica em Caxias do Sul, onde a unidade foi totalmente remodelada para seguir os padrões mundiais da montadora, diz o grupo detentor da concessionária. O investimento nas duas reformulações, sendo nova sede na Capital, alança R$ 20 milhões.

O Sojitz tem cerca de 420 subsidiárias pelo mundo e mais de 20 mil funcionários, além de US$ 50 bilhões de faturamento anual (dados de 2022).