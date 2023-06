Gigante japonês assume 100% do capital de concessionária Audi no RS

O mercado de concessionárias de automóves está acelerado no Rio Grande do Sul, mas não exatamante de vendas de unidades, já que o desempenho não é dos melhores em 2023, muito pelo nível dos juros. Estão em alta os negócios de aquisição no varejo do setor. O mais recente envolve um megagrupo japonês e uma rede de concessionária gaúcha de marcas premium e luxo.

O grupo Sojitz, com mais de cem anos de operação e de capital aberto na bolsa de valores de Tóquio, comprou a fatia que faltava para assumir 100% do capital da concessionária Audi Top Car Veículos no Rio Grande do Sul. Em 2018, o grupo havia adquirido 80% da participação na rede gaúcha, que tem lojas da marca alemã em Porto Alegre e Caxias do Sul. O valor do negócio recente não foi informado.

Antes de fazer o primeiro negócio no Estado, o Sojitz já havia arrematado 80% do capital da empresa em Santa Catarina, onde atua com modelos BMW, Mini e BMW Motorrad. Os japoneses mantêm a mesma fatia no braço catarinense.

A compra dos 20% restantes dos donos da Top Car foi assinada em 31 de maio, informa o grupo, em nota. Para a companhia, o negócio marca "um novo começo para a marca no Estado", reforça no comunicado.

"O Sojitz está prestes a concluir a remodelação das concessionárias Audi Porto Alegre e Caxias do Sul, seguindo a mais moderna identidade corporativa da famosa marca alemã". O grupo estrangeiro está investindo R$ 20 milhões em unidades nas duas cidades. A conclusão das obras será em setembro.

Na Capital, uma megaloja está sendo erguida na avenida Ceará, na zona Norte da Capital, onde fica a atual revenda, na avenida Sertório. O grupo informa que estuda "uma nova operação de venda de seminovos multimarcas em solo gaúcho que promete revolucionar o mercado".

O grupo tem cerca de 420 subsidiárias pelo mundo, somando mais de 20 mil funcionários e mais de US$ 50 bilhões de faturamento anual. A companhia atua com importação, exportação, distribuição, montagem e revenda de veículos, além de venda de maquinário e componentes fabris e serviços logísticos automotivos nas Américas, na Ásia e na Rússia.

No Brasil, o grupo opera desde 1950, com investimentos nos setores petrolífero, petroquímico, mineração e agronegócio, além da distribuição de veículos.

Outra aquisição já havia agitado o mercado gaúcho de revendedores de veículos novos e seminovos há um ano.

O grupo Sponchiado, com sede em Erechim e quase centenário, comprou , em meados de 2022, os ativos da maior concorrente, a Simpala. Com isso, ampliou a liderança na Capital, onde já tinha a rede Jardine, e no Estado na venda de marcas Chevrolet, da gigante General Motors.