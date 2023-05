Savarauto Mercedes troca loja da Nilo por nova perto do aeroporto Salgado Filho

Depois de 24 anos em um único endereço, uma das concessionárias de modelos de luxo mais tradicionais no Rio Grande do Sul se mudou. A Savarauto Mercedes-Benz transferiu a loja da avenida Nilo Peçanha, uma das regiões de maior renda de Porto Alegre, para as proximidades do Aeroporto Internacional Salgado Filho, um reduto também já clássico de revendedoras de veículos de alto valor.

O investimento na nova localização foi de R$ 5 milhões, informa a empresa, em nota. "Um ambiente inovador, luxuoso e humanizado espera pelos gaúchos na nova loja da Savarauto Mercedes-Benz", anuncia a concessionária. Os 45 funcionários que atuavam na antiga operação foram realocados para o novo endereço na rua Edu Chaves, 223, no bairro São João. A loja abriu em 15 de maio.

É a segunda loja no padrão internacional da rede no Estado. A primeira fica em Caxias do Sul, aberta em 2019. Em fevereiro deste ano, a empresa inaugurou também na Edu Chaves uma revenda de seminovos multimarcas, com aporte de R$ 2 milhões.

A nova loja se chama MAR20X, 16ª no País no conceito de experiência ao cliente que segue proposta global da montadora alemã. "Escolhemos o novo local pela convergência com o segmento automotivo de Porto Alegre. É um ponto em que já estão outras lojas do setor e é uma área de forte circulação para entrada e saída da Capital”, reforça o gerente geral, Elizeu Pereira, na nota.

A instalação ocupa dois andares, em área de 3 mil metros quadrados. No térreo, fica o showroom. Entre os atrativos visuais, está a "árvore" digital que interliga todos os concessionários do Brasil que já estão sob o conceito de varejo global. Também rem telas de cinco metros por 1,5 metro que permitem que o cliente visualize modelos em salas privativas.



O atendimento ganha cada vez mais foco nos ambientes das novas revendas e de diversas marcas. Na Savauto, os clientes são recebidos na entrada por hostess (recepcionistas com perfil de consultoras), sem contato direto com vendedores, diz a empresa. Para o atendimento de venda e negociação, as pessoas são levadas para uma sala privativa e interativa.

Um setor da loja tem ainda uma ambientação para um "test-drive sensorial", diz a empresa, de modelos esportivos. "Piso com visual de pista de corrida, som de ronco do motor, aromas e luzes levarão o cliente a uma experiência inédita em uma concessionária automotiva", promete a Savarauto.