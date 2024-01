Mais um KFC abre no RS; agora em Passo Fundo

frango frito tem nova loja no Rio Grande do Sul. Agora o KFC (Kentucky Fried Chicken) já opera cm sua primeira loja no Norte gaúcho. A unidade estreou logo depois do Natal no shopping Bella Città, em Passo Fundo. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a A rede mundial de fast-food famosa pelo. Agora o KFC (Kentucky Fried Chicken) já opera cm sua primeira loja no Norte gaúcho. A unidade estreou logo depois do Natal no shopping Bella Città, em Passo Fundo. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a marca ia abrir no shopping

No começo de dezembro, a marca já havia acrescentado outra unidade, desta vez bi Bourbon em São Leopoldo.

No Bella Città, o fast-food fica no terceiro andar do complexo. A direção do shopping, que pertence ao grupo Comercial Zaffari, diz que "a marca estava na lista de desejos do shopping" há mais de cinco anos.

"A rede só abria em cidades com mais de 500 mil habitantes, mas a estratégia de expansão mudou", explica a gestão do complexo de Passo Fundo.

O KFC integra o portfólio da International Meal Company (IMC), uma das maiores empresas de alimentação da América Latina e dos Estados Unidos. Hoje a rede tem mais de 28 mil lojas em 140 países, com fluxo diário de 14 milhões de clientes. No Brasil, são quase 200 restaurantes.