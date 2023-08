Rede de frango frito KFC vai abrir em shopping do Planalto gaúcho

Uma das maiores redes globais norte-americanas de fast-food vai abrir a primeira loja no Norte gaúcho. O KFC, famoso pelo frango frito, vai desembarcar no Bella Città Shoping, em Passo Fundo, até dezembro, informa o empreendimento. Outras operações chegaram ao Bella recentemente, como a Chicken-in, a Thais Pâtisserie e a Aquamagic Lavanderia Self-Service, já citadas pela coluna Minuto Varejo.

O KFC tem mais de 5 mil lojas espalhadas em 125 países, cita o Bella Città. A unidade vai ficar no terceiro andar. Futuro espaço já está vestido com tapume com o visual da marca. A gerente comercial do shopping, Natália Accorsi, diz que a unidade "está prevista para este semestre".

"O KFC é a segunda maior rede de fast-food do mundo", valoriza Natália, em nota, ao comentar a negociação.

A Chicken-in e a Thaís Pâtisserie estão funcionando dedse o começo do mês no segundo andar. Hoje o Bella tem cerca de 30 estabelecimentos de alimentação. Em julho, a Aquamagic Lavanderia Self-Service abriu no subsolo I.